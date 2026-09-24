Σερβία – Ελλάδα: Το γκολ «buzzer beater» του Τάσου Δουβίκα για τη νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου με 2-1 στο Nations League

Ο Τάσος Δουβίκας χάρισε τη νίκη στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας στην έδρα της Σερβίας, με ένα φοβερό γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο και “υπέγραψε” το τελικό 2-1 στην πρεμιέρα του Nations League.
Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας βρέθηκε να χάνει από τη Σερβία, μετά από γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά ο Χρήστος Τζόλης ισοφάρισε στο 74′ και ο Τάσος Δουβίκας έριξε στο… καναβάτσο του Σέρβους, με το δεύτερο τέρμα της “γαλανόλευκης” στο 95′.
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Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε έτσι με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία της στη League A του Nations League και προηγείται στη βαθμολογία του δευτέρου ομίλου, μετά την ισοπαλία 1-1 στο Ολλανδία – Γερμανία.
GOAL! Serbia 1-2 Greece (Anastasios Douvikas) pic.twitter.com/CPvFLrjpPo— Only Football (@dakinglamar007) September 24, 2026
Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κώστα Τσιμίκα.