Σερβία – Ελλάδα: Το γκολ «buzzer beater» του Τάσου Δουβίκα για τη νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου με 2-1 στο Nations League

Ο Τάσος Δουβίκας χάρισε τη νίκη στην Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας στην έδρα της Σερβίας, με ένα φοβερό γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο και “υπέγραψε” το τελικό 2-1 στην πρεμιέρα του Nations League.

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας βρέθηκε να χάνει από τη Σερβία, μετά από γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, αλλά ο Χρήστος Τζόλης ισοφάρισε στο 74′ και ο Τάσος Δουβίκας έριξε στο… καναβάτσο του Σέρβους, με το δεύτερο τέρμα της “γαλανόλευκης” στο 95′.

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Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε έτσι με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία της στη League A του Nations League και προηγείται στη βαθμολογία του δευτέρου ομίλου, μετά την ισοπαλία 1-1 στο Ολλανδία – Γερμανία.

Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κώστα Τσιμίκα.