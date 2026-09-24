Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην 5η θέση των κορυφαίων παικτών του NBA στη λίστα του ESPN

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA και η νέα λίστα του ESPN με τους κορυφαίους του πρωταθλήματος ενόψει της έναρξης της σεζόν, τον τοποθετεί στην 5η θέση.

Η μετεγγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ ήταν το γεγονός του καλοκαιριού στο NBA και πλέον όλοι περιμένουν να δουν τον “Greek Freak” στη νέα του ομάδα και υπό τις οδηγίες του Έρικ Σποέλστρα.

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Το ESPN τον έχει μάλιστα στην 5η θέση της λίστας του με τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τους Νίκολα Γιόκιτς, Βίκτορ Γουενμπανιάμα, Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ και Λούκα Ντόντσιτς.

Το σχετικό αφιέρωμα του αμερικανικού δικτύου αναφέρει για τον Έλληνα φόργουορντ τα εξής: ” Ο Αντετοκούνμπο συνέχισε να καταγράφει αριθμούς επιπέδου MVP την περασμένη σεζόν, αλλά για πρώτη φορά εδώ και οκτώ χρόνια δεν βρέθηκε στην πρώτη τετράδα της ψηφοφορίας για το βραβείο MVP, καθώς έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν λόγω τραυματισμών.

Ο 31χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε μόλις σε 36 παιχνίδια στην τελευταία του σεζόν με τους Μπακς και θα μπει στην πρώτη του χρονιά με τους Μαϊάμι Χιτ έχοντας να αποδείξει ότι παραμένει στην κορύφωση της καριέρας του και ότι μπορεί να παραμείνει υγιής. Αν ισχύουν και τα δύο τη σεζόν 2026-27, ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει ένας από τους ελάχιστους παίκτες που μπορούν να έχουν μέσο όρο 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ παράλληλα θα είναι ο πρώτος της ομάδας του σε ασίστ”.

Το top10 του ESPN