Ικανοποιημένος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Euroleague

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Ιδανική πρεμιέρα έκανε ο Παναθηναϊκός στην Euroleague, συντρίβοντας την Παρί με 91-72 στο Telekom Center, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του.

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“Νιώθω καλά για τη νίκη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες, είμαι ευχαριστημένος. Παίξαμε με θέληση, με ενέργεια. Είχαμε στιγμές που δεν παίξαμε καλά, κάναμε λάθη αλλά συνολικά είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που παίξαμε

Νιώθω καλά για την εμφάνιση όσων ήρθαν από τον πάγκο. Και όσοι ξεκίνησαν έπαιξαν καλά. Κυριαρχήσαμε στα ριμπάουντ. Η Παρί θέλει να τρέχει, να βρίσκει την πρώτη επιλογή, κάνει πολλές διεισδύσεις. Ήμασταν έτοιμοι και κάναμε πολύ καλό παιχνίδι”, δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.