Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Σαρωτική πρεμιέρα στην Euroleague με άρωμα Ομπράντοβιτς

Τι κι αν παρατάχθηκε χωρίς τους δύο καλύτερους παίκτες του ρόστερ του (Ναν και Χέιζ-Ντέιβις), τι κι αν αγωνίστηκε χωρίς τους Σλούκα – Φαλ, αλλά και τον ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα τη φετινή σεζόν, διαλύοντας την Παρί με στο Telekom Center στην πρεμιέρα του στην Εuroleague. To live του αγώνα.

Η νέα εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε ιδανικά, με τους πράσινους να παίρνουν με χαρακτηριστική άνεση τη νίκη μέσα από τον αγαπημένο τρόπο του “Ζοτς”, την άμυνα.

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Το τριφύλλι, με τον Φρανσίσκο να είναι το πρώτο βιολί και τον Λεσόρ να βρίσκεται σε ημιάγρια κατάσταση, έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Παρί, με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και στους 27 πόντους (69-42) στην τρίτη περίοδο.

Η Παρί δεν μπόρεσε ποτέ να φανεί ανταγωνιστική κόντρα στους πράσινους, οι οποίοι ξεκίνησαν στην αρχική πεντάδα με Μαντζούκα, Καλαϊτζάκη και Μήτογλου και πήραν πράγματα από όλους τους παίκτες. Έργο… Ομπράντοβιτς με το “καλημέρα”.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Φρανσίσκο με 18 πόντους. Κορυφαίος του αγώνα ήταν, όμως, ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 9 κερδισμένα φάουλ!

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Διψήφιος και ο Γιαμπουσέλε με 13 πόντους, ενώ εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε ο Μαντζούκας. Ο Έλληνας φόργουορντ έχει αναγεννηθεί στα χέρια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετρώντας 10 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Ετιέν με 17 πόντους, με τον Παναθηναϊκό να περνάει… χειροπέδες στον ηγέτη της γαλλικής ομάδας, Ιφί, ο οποίος έμεινε στους 11 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-17, 42-31, 69-44, 91-72.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 3 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φρανσίσκο 18 (3/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λλάθη), Μπάντιο 4 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 7 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Λεσόρ 15 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη, 3 μπλοκ), Γιαμπουσέλε 13 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπόνγκα 5 (3 λάθη), Ερνανγκόμεθ 5 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 11 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μαντζούκας 10 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ).

ΠΑΡΙ (Λεφέβρ): Γουόρεν 9 (3), Χίφι 11 (3/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τάρπι (0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καβαλιέρ 3 (1), Ερέρα 9 (3/7 τρίπντα), Ρόντεν 11 (1/3 τρίποντα, 4 λάθη), Ετιέν 17 (1/3 δίποοντα, 4/10 τρίποντα, 3/5 βολές), Ντοκοσί 4 ( 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φαγιέ, Μόργκαν, Τζόνσον 6 (4 ριμπάουντ), Χόμες 1 (4 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 20/37 δίποντα, 10/29 τρίποντα, 21/22 βολές, 45 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 15 επιθετικά), 16 ασίστ, 10 κλεψίματα, 17 λάθη, 8 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρί: 12/27 δίποντα, 13/39 τρίποντα, 8/14 βολές, 31 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 11 επιθετικά), 19 ασίστ, 7 κλεψίματα, 17 λάθη, 2 μπλοκ.