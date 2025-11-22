Αθλητικά

Μπενφίκα: Νεκρός βρέθηκε ένας αρχηγός συνδέσμου οπαδών της κοντά στο γήπεδο «Ντα Λουζ»

Τον πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό του
Οπαδοί της Μπενφίκα σε πρόσφατο αγώνα της ομάδας τους
Οπαδοί της Μπενφίκα σε πρόσφατο αγώνα της ομάδας τους / REUTERS/Gonzalo Fuentes

Θρήνος για την Μπενφίκα στην Πορτογαλία, καθώς βρέθηκε νεκρός ένας από τους αρχηγούς των συνδέσμων οπαδών της ομάδας, με τις πορτογαλικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας.

Πρόκειται για τον Σέρτζιο Καετάνο, αρχηγό του συνδέσμου οπαδών, Diabos Vermelhos, ο οποίος και φέρεται να έχει δεχθεί σφαίρα μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στο γήπεδο “Ντα Λουζ” της Μπενφίκα.

Ο Καετάνο αγνοούνταν για αρκετές ώρες και αφότου άφησε τον γιο του στο σχολείο, για να εντοπιστεί τελικά νεκρός στο αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τα πορτογαλικά Μέσα, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αγνοείται και ένας ακόμη οπαδός των “αετών” της Λισαβόνας.

