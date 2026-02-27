Μπενίτεθ για την κλήρωση του Παναθηναϊκού: Ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού η Μπέτις του Πελεγκρίνι, θα είναι σκληρή δοκιμασία

Την Μπέτις κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, στη φάση των «16» του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα υποδεχθούν στις 12 Μαρτίου -κατά πάσα πιθανότητα στη Λεωφόρο- την ισπανική ομάδα στον πρώτο αγώνα, και μία εβδομάδα αργότερα (19.03.2026) θα ταξιδέψει στη Σεβίλη για τη μεγάλη ρεβάνς.

Μιλώντας για την κλήρωση του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ποιότητα και το ποδοσφαιρικό σχέδιο του Μανουέλ Πελεγκρίνι στην Μπέτις και ξεκαθάρισε πως στο “τριφύλλι” έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους.

Όσα είπε ο Ισπανός προπονητής στην Cosmote TV:

«Η Μπέτις είναι καλή ομάδα, με καλό προπονητή και καλούς παίκτες, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν είχα κάποια προτίμηση. Ο Χοακίν, ο προπονητής τερματοφυλάκων ήταν στην Μπέτις. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας.

Ο Πελεγκρίνι είναι εξαιρετικός προπονητής, του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού με κατοχή της μπάλας. Θα είναι επικίνδυνο αν βρει ρυθμό, αλλά μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα για τον αντίπαλο με τις αντεπιθέσεις, θα το έχουμε στο μυαλό μας.

Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς εντός έδρας, αφού δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη των οπαδών μας.

Έχουμε θέματα για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά έχουμε και τρία πολύ σημαντικά ματς πριν από αυτό. Με Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα το παιχνίδι με την Μπέτις».