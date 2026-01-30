Μπενίτεθ για την κλήρωση του Παναθηναϊκού: Οι παίκτες που θα μπουν στη λίστα θα μας βοηθήσουν κόντρα στην Πλζεν

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του στα playoffs του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα κοντραριστεί την Βικτόρια Πλζεν, την οποία και είχε αντιμετωπίσει στη φάση της League Phase της διοργάνωσης (0-0 το ματς του ΟΑΚΑ).

Σχολιάζοντας την κλήρωση του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι με τις προσθήκες που θα έχει η ομάδα στην ευρωπαϊκή λίστα, θα αποκτήσει νέα “όπλα” για να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της Βικτόρια Πλζεν.

«Τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Γνωρίζουμε από το πρώτο ματς παιχνίδι ότι η Βικτόρια Πλζεν είναι μια ομάδα που δεν έχει χάσει στη διοργάνωση και έχει αρκετές ισοπαλίες, κάτι που σημαίνει ότι είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Και εμείς το είδαμε αυτό καθώς παίζαμε εναντίον δέκα παικτών στο παιχνίδι μας και δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Με τις προσθήκες που θα έχει η ομάδα μας θα είναι διαφορετική και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε τα αρνητικά στοιχεία που έχει ως ομάδα η Βικτόρια Πλζεν περισσότερο. Πρέπει -επίσης- να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό».

Τέλος, σχολιάζοντας τις αλλαγές που θα έχουν οι δύο ομάδες στα ρόστερ τους ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε: «Δεν περιμένω να είναι μια διαφορετική ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιήσει τη φιλοσοφία της στο παιχνίδι. Και εμείς θα έχουμε τρεις αλλαγές στο ρόστερ μας που είναι σημαντικό και θεωρώ ότι οι αλλαγές μας θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν και θα μας δώσουν στοιχεία που θα μπορέσουν να εκμεταλλευθούμε περισσότερο αυτά που θα μας δώσουν τα παιχνίδια», κατέληξε.