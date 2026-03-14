Μπενίτεθ για το Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: «Θα κάνουμε αλλαγές, πρέπει κάθε παίκτης να νιώθει σημαντικός»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Παναιτωλικό στην 25η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να προαναγγέλλει αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας του.

Με τον Παναθηναϊκό να δίνει συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να ξεκουράσει τους ποδοσφαιριστές του και έτσι αρκετοί παίκτες που δεν αγωνίστηκαν με την Μπέτις, θα ξεκινήσουν στο ματς με τον Παναιτωλικό, όπως εξήγησε στην Cosmote TV, ο Ισπανός τεχνικός των “πρασίνων”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

Η ομάδα έρχεται από ένα σπουδαίο αποτέλεσμα την περασμένη Πέμπτη, σ’ ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Είδατε όλα όσα θέλατε από τους ποδοσφαιριστές, όμως αναγκαστικά θα πρέπει ν’ αλλάξετε σελίδα και να στρέψετε την προσοχή σας στο πρωτάθλημα, έχοντας όμως το μυαλό στην επόμενη Πέμπτη. Η ερώτηση είναι προφανής. Πώς ένας προπονητής καταφέρνει να κάνει τους παίκτες του να είναι το ίδιο συγκεντρωμένοι σ’ αυτό το παιχνίδι, όταν ακολουθεί τόσο μεγάλο ματς;

“Πάντα όταν θέλεις να δημιουργήσεις ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, θα πρέπει να είσαι σίγουρος πως θα αλλάξεις παίκτες, θα χρησιμοποιήσεις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.

Οπότε το κίνητρο του παίκτη που δεν παίζει στο Europa League θα πρέπει να είναι μεγάλο για το πρωτάθλημα, καθώς έχουν την ευκαιρία να δείξουν το επίπεδο που έχουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εάν όλα πάνε καλά, ο προπονητής θα είναι φανταστικός και το ρόστερ θα είναι δυνατότερο. Εάν αυτό πάει άσχημα, όλοι θα λένε: “Γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες εκείνο;”. Αλλά όταν προσπαθείς να “χτίσεις” μια ομάδα με τη σωστή νοοτροπία, πρέπει κάθε παίκτης να νιώθει πως είναι σημαντικός.

Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε, θα αλλάξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ναι, σε περίπτωση που με ρωτήσετε αυτό. Το πόσοι εξαρτάται από το πώς αισθάνονται, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσουμε αυτή τη νοοτροπία, πως όλοι είναι σημαντικοί για εμάς”.

O Παναθηναϊκός τρέχει ένα εξαιρετικό σερί σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνει μέρος, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη τουλάχιστον τελευταίο μήνα και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι αυτό που σας έχει ικανοποιήσει περισσότερο από αυτά που βλέπετε;

“Είναι κάτι που έχω αναφέρει πολλές φορές, το πνεύμα της ομάδας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο είναι η αφοσίωση του κάθε ποδοσφαιριστή, η οργάνωση της ομάδας και ο τρόπος που προσπαθούμε να παίξουμε με τη μπάλα. Μετά είναι η συνοχή της ομάδας στην άμυνα.

Αν βάλεις όλα αυτά μαζί, ακόμη κι αν κάνουμε λάθη ή χάνουμε ευκαιρίες, συνολικά νομίζω πως κάνουμε όλα τα στοιχεία ενός παιχνιδιού λίγο καλύτερα τώρα. Όσον αφορά την προσπάθεια, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πως έχουμε 33 παίκτες, που σημαίνει πως μπορούν ν’ αγωνιστούν 11 και έχουμε άλλους 11 και άλλους 11.

Οπότε τρεις διαφορετικές ομάδες σε τρία διαφορετικά παιχνίδια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για λίγο καιρό, ο μόνος τρόπος για να κρατήσουμε τον κόσμο χαρούμενο, είναι δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί.

Είναι κάτι που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, ομαδική νοοτροπία όπου όλοι θα πρέπει να σκέφτονται πως θα παίξω σ’ αυτό τον αγώνα, αλλά ακόμη κι αν δεν συμβεί θα παίξω στον επόμενο και πρέπει να είμαι έτοιμος”.

Ο Παναιτωλικός που είναι ο επόμενος σας αντίπαλος είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει προπονητή, αρκετούς παίκτες και δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του πρώτου γύρου. Έχετε διακρίνει κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να σας δυσκολέψουν;

“Ναι, έχουμε δει πως πρόκειται για μια ομάδα καλά οργανωμένη. Δουλεύουν καλά και γνωρίζουν πως είναι σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να παλέψουν από την αρχή μέχρι το τέλος.

Είναι αρκετά δυνατοί και από αυτά που έχω δει, μπορούν να παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο με δεύτερες μπάλες και αν τους δώσεις χρόνο μπορούν να πασάρουν τη μπάλα.

Εμείς έχουμε συγκεντρωθεί περισσότερο στο τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτά που κάνουμε ήδη. Να συνεχίζουμε να παίζουμε καλά, να συνεχίσουμε να πασάρουμε την μπάλα, να απειλούμε στις κόντρα επιθέσεις. Να είμαστε σίγουροι πως θα επαναλάβουμε τα καλά πράγματα που κάνουμε τους τελευταίους δύο μήνες”.