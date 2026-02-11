Αθλητικά

Μπενίτεθ για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Θεωρώ ότι για 70 λεπτά η ομάδα ήταν πολύ ανταγωνιστική

"Ξέραμε ότι μία φάση, ένα γκολ, θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες", δήλωσε ο Ισπανός προπονητής
Ο Ράφα Μπενίτεθ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τον αποκλεισμό του στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 2-0 στην Τούμπα, στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Ράφα Μπενίτεθ να υποστηρίζει ότι η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική για 70 λεπτά.

“Ξέραμε πολύ καλά ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, πόσο μάλλον έχοντας και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Θεωρώ πως για 70 λεπτά η ομάδα ήταν μέσα, ήταν ανταγωνιστική. Ξέραμε ότι μία φάση, ένα γκολ, θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες.

Δυστυχώς πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο το δεχθήκαμε εμείς. Μετά τα πράγματα σίγουρα έγιναν πολύ πολύ δύσκολα. Χρειαζόμασταν τρία γκολ για να περάσουμε και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε”, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Για τις τρεις αλλαγές που έκανε και τι δεν λειτούργησε σωστά: “Κάναμε κάποιες αλλαγές, καταρχάς χριζόμασταν ποδοσφαιριστές να μπουν με ενέργεια για να μπορέσουν να μας δώσουν παραπάνω ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο μπήκε το γκολ και δυσκόλεψε πάρα πολύ τα σχέδιά μας. Μιας και βάλαμε ποδοσφαιριστές με ικανότητα για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες επιθετικές ενέργειες. Ωστόσο, μετά αυτό δημιούργησε ένα θέμα, το οποίο είναι ότι ήμασταν αρκετά ευάλωτοι σε αντεπιθέσεις του αντιπάλου”.

