Μπενίτεθ: «Πικρό το 1-1 με τη Ρόμα, δουλεύουμε σκληρά στις μεταγραφές»

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στις πολλές απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τη Ρόμα, αλλά και στα νεαρά παιδιά που “αναγκάστηκε” να χρησιμοποιήσει.

Ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού έκανε λόγο για ένα πικρό αποτέλεσμα (1-1), όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι με τη Ρόμα.

Όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για το παιχνίδι με τη Ρόμα: «Το τελικό 1-1 είναι πικρό όπως πήγε το ματς και με το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε. Σήμερα τα προβλήματα ήταν πολλά. Είχαμε 11 επαγγελματίες ετοιμοπόλεμους, παιδιά από την ακαδημία στον πάγκο και τον Ταμπόρδα με πυρετό. Ήταν πολύ δύσκολο το σημερινό ματς από κάθε πλευρά».

Για την επιλογή Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ: «Δεν έχω κάποια προτίμηση φυσικά, θα περιμένουμε την αυριανή κλήρωση και θα δουλέψουμε σωστά, ώστε να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια που θα έρθουν, με στόχο να επανέλθουν και οι απόντες μας».

Για τα παιδιά από την ακαδημία που πήραν ευκαιρία: «Πολύ σημαντικό να στηριχτούμε στην ακαδημία μας, να έχουμε περισσότερες επιλογές στο μέλλον. Ήταν σημαντικό σήμερα, με τόσες απουσίες, που πήραν τις ευκαιρίες τους».

Για το μεταγραφικό «παράθυρο» και τι κινήσεις θα γίνουν: «Θα μπορούσα να πω κάτι, αλλά δεν θα το κάνω. Δουλεύουμε σκληρά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, αυτό να ξέρετε και θα μάθετε ότι προκύψει».