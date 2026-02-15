Μπενίτεθ: «Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από πολλές καθυστερήσεις, θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί»

Ο Παναθηναϊκός έμεινε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο για την 21η αγωνιστική της Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις των Θεσσαλών, αλλά και στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας του.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο της ισοπαλίας με την ΑΕΛ Novibet και εξήγησε τι πρέπει να διορθώσουν για να μη δέχονται τόσο εύκολα φάσεις στην αντεπίθεση.

Τα λόγια του Ισπανού προπονητή

Για το πώς εξηγεί το αποτέλεσμα: «Στο πρώτο μέρος δεν ήμασταν καλοί, προσπαθούσαμε αλλά δεν μας έβγαιναν τα πράγματα όπως τα θέλαμε. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν σαφώς καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από αρκετές καθυστερήσεις.

Δεχτήκαμε ένα γκολ στην αρχή του δευτέρου μέρους από μία αντεπίθεση, μετά προσπαθήσαμε, βάλαμε το γκολ της ισοφάρισης αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το ότι δέχτηκε ξανά γκολ ο Παναθηναϊκός από τρανζίσιον, για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να φτιάξει πολλές καθαρές ευκαιρίες καθώς και τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να βελτιωθεί: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι και πιο ακριβείς στο δικό μας επιθετικό τρίτο ώστε να μην επιτρέπουμε στον αντίπαλό μας να βγάζει αυτές τις αντεπιθέσεις.

Θα πρέπει επίσης να τελειώνουμε καλύτερα τις φάσεις που έχουμε μπροστά ενώ υπάρχει και κάτι που ο κόσμος ίσως να μην το πολυκαταλαβαίνει αλλά είχαμε και τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν ήταν διαθέσιμοι σήμερα ενώ ήταν διαθέσιμοι στο προηγούμενο παιχνίδι».