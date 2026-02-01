Μπενίτεθ: Xαρούμενος για την προσπάθεια των παικτών, προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στη Super League, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-0 στη Λεωφόρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μείνει ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του.

Ο Ισπανός προπονητής δήλωσε ότι η νίκη του Παναθηναϊκού είναι δίκαιη, ενώ τόνισε ότι Κοντούρης και Αντίνο έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

“Ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι με αρκετές αλλαγές που κάναμε. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο κι εκείνοι θα μπορούσαν να βάλουν γκολ, κι εμείς θα μπορούσαμε. Ωστόσο, από τη στιγμή που η αντίπαλη ομάδα έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές τα πράγματα έγινα πολύ πιο εύκολα για μας και καταφέραμε και πετύχαμε δύο γκολ. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο”, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για τις εντυπώσεις του για το ντεμπούτο του Κοντούρη και του Αντίνο: “Εντάξει, είμαι σίγουρα πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν σήμερα. Προσπάθησαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Και σίγουρα είναι σημαντικό για έναν προπονητή να έχει πάρα πολλές επιλογές με ποδοσφαιριστές, που μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του αγώνα και προσπαθούν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό”.