Μπενζεμά για Κριστιάνο Ρονάλντο: «Για εμένα o Βραζιλιάνος Ρονάλντο είναι καλύτερος»

Ο Καρίμ Μπενζεμά θέλησε να πάρει θέση για τις δηλώσεις του πρώην συμπαίκτη του στην Ρεάλ Μαδρίτης Κριστιάνο Ρονάλντο ότι αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της ιστορίας, με τον Γάλλο να δίνει μια απάντηση που σίγουρα δεν θα άρεσε στον «CR7».

Οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά αποτέλεσαν ένα σπουδαίο ντουέτο, κατακτώντας δεκάδες τίτλους με την Ρεάλ Μαδρίτης, με τους δυο παίκτες πλέον στη δύση της καριέρας τους να παίζουν στο πρωτάθλημα της Saudi Pro League.

Ο Κριστιάνο πήγε πρώτος, αφήνοντας την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Αλ Νασρ, ενώ ακολούθησε ο Μπενζεμά ο οποίος πήγε στην Αλ Ιτιχάντ από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Και μπορεί εντός γηπέδου οι δυο τους να τα πήγαιναν εξαιρετικά, ωστόσο εκτός, φαίνεται πως οι σχέσεις τους δεν είναι και άριστες. Αυτό φαίνεται από την τοποθέτηση του Γάλλου για τον πρώην συμπαίκτη του και τα λόγια του «CR7» ότι είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο.

«Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εάν πιστεύει πως είνα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία, τότε είναι. Εξαρτάται, για μένα για παράδειγμα, ο καλύτερος είναι ο Ρονάλντο από την Βραζιλία» ανέφερε ο Μπενζεμά στο “TNT Sports Brazil”, για να προσθέσει:

Is Cristiano Ronaldo the best in history!! Benzema responds: “I think everyone can say what they want. If he thinks he’s the best in history, then he is. There are many. For example, for me, he is the Ronaldo of Brazil, but Cristiano, what he is!.” pic.twitter.com/wOnLnCkUU9