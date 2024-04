Μπέριλ ΜακΚίσικ κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Οπαδοί προσπάθησαν να μου επιτεθούν στην κερκίδα»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα στο πρώτο παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague και η Μπέριλ ΜακΚίσικ “κατήγγειλε” επίθεση από οπαδούς των Καταλανών στην εξέδρα.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη για να βρεθεί στο πλευρό του συντρόφου της, Σακίλ ΜακΚίσικ, στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε ένταση στην κερκίδα, όταν η ίδια πανηγύρισε καλάθι των Πειραιωτών.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπέριλ ΜακΚίσικ έγραψε στο twitter τα εξής: “Κάποιοι άντρες οπαδοί της Μπαρτσελόνα προσπάθησαν να μου επιτεθούν όταν πανηγύριζα για την ομάδα μου. Ένας από τους σεκιούριτι μου είπε “ό,τι να’ναι” όταν ζήτησα βοήθεια. Μπράβο. Δεν έχω λόγια”.

A group of MALE Barcelona fans were just trying to attack me for cheering for my team. One of the security said whatever when I asked for help. Bravo. I have no words