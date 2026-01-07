Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Νέα απώλεια βαθμών για τους «κόκκινους διαβόλους» στο πρώτο ματς στην μετά-Αμορίμ εποχή

Τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται, έτσι ξαφνικά, με μια απόλυση! Η… μετά Αμορίμ εποχή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή εκτός έδρας ισοπαλία κόντρα στη Μπέρνλι (2-2), για την 21η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ αντικατέστησε τον Ρουμπέν Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά οι “κόκκινοι διάβολοι” παρέμειναν δίχως νίκη στο νέο έτος, φτάνοντας τους 32 βαθμούς (στο -1 από τις θέσεις της Ευρώπης).

Το ματς ξεκίνησε με “σκληρό” τρόπο για τους φιλοξενούμενους, αφού στο 13’ δέχθηκαν το 1-0 με αυτογκόλ του Χέβεν. Στο δεύτερο μέρος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβασε… στροφές και έφτασε στην ανατροπή ου σκορ.

Η ισοφάριση ήρθε στο 50΄’ με τον Σέσκο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 60’ ο ίδιος παίκτης αξιοποίησε πάσα του Ντόργκου κει έκανε το 1-2. Ωστόσο, η χαρά των “κόκκινων διαβόλων” δεν κράτησε πολύ. Ο Άντονι έπιασε φοβερό πλασέ στο 66′ και “έγραψε” το τελικό το 2-2.

Την ίδια ώρα, έσπασαν… καρδιές στη ματσάρα του “Σεντ Τζέιμς Παρκ”. Η Λιντς έκανε το 3-2 στο 79′ στην έδρα της Νιούκαστλ, αλλά οι γηπεδούχοι έδειξαν τρομερά ψυχικά αποθέματα, ισοφάρισαν σε 3-3 στο 90+1′ αλλά πήραν τη νίκη με γκολ του Μπαρνς στο 90+12′.

Αποτελέσματα και σκόρερ

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(13΄αυτ. Μουρίγιο – 55΄ Ντομίνγκες, 89΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ)

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22′ Εβανίλσον, 36′ Κρουπί, 90’+5 Σεμένιο – 5′ Τελ, 78′ Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30′,65′ Τιάγκο, 73′ Γιάρμολιουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17′ Κιν – 70′ Μανέ)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55′ Χιμένεθ, 81′ Γουίλσον – 72′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41′ πέν. Χάαλαντ – 60′ Μιτόμα)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(13’αυτ. Χέβεν, 66′ Αντονι – 50′,60′ Σέσκο)

Νιούκαστλ-Λιντς 4-3

(36′, 90’+12 Μπαρνς, 54′ Ζοέλιντον, 90’+1 πέν. Γκιμαράες – 32′,79′ Ααρονσον, 45’+5 πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Άρσεναλ-Λίβερπουλ 8/1