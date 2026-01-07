Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Νέα απώλεια βαθμών για τους «κόκκινους διαβόλους» στο πρώτο ματς στην μετά-Αμορίμ εποχή

Αθλητικά

Τρίτη σερί ισοπαλία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που είχε τον Ντάρεν Φλέτσερ στον πάγκο της
Τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται, έτσι ξαφνικά, με μια απόλυση! Η… μετά Αμορίμ εποχή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή εκτός έδρας ισοπαλία κόντρα στη Μπέρνλι (2-2), για την 21η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ αντικατέστησε τον Ρουμπέν Αμορίμ στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά οι “κόκκινοι διάβολοι” παρέμειναν δίχως νίκη στο νέο έτος, φτάνοντας τους 32 βαθμούς (στο -1 από τις θέσεις της Ευρώπης).

Το ματς ξεκίνησε με “σκληρό” τρόπο για τους φιλοξενούμενους, αφού στο 13’ δέχθηκαν το 1-0 με αυτογκόλ του Χέβεν. Στο δεύτερο μέρος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβασε… στροφές και έφτασε στην ανατροπή ου σκορ.

Η ισοφάριση ήρθε στο 50΄’ με τον Σέσκο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 60’ ο ίδιος παίκτης αξιοποίησε πάσα του Ντόργκου κει έκανε το 1-2. Ωστόσο, η χαρά των “κόκκινων διαβόλων” δεν κράτησε πολύ. Ο Άντονι έπιασε φοβερό πλασέ στο 66′ και “έγραψε” το τελικό το 2-2.

Την ίδια ώρα, έσπασαν… καρδιές στη ματσάρα του “Σεντ Τζέιμς Παρκ”. Η Λιντς έκανε το 3-2 στο 79′ στην έδρα της Νιούκαστλ, αλλά οι γηπεδούχοι έδειξαν τρομερά ψυχικά αποθέματα, ισοφάρισαν σε 3-3 στο 90+1′ αλλά πήραν τη νίκη με γκολ του Μπαρνς στο 90+12′.

Αποτελέσματα και σκόρερ

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(13΄αυτ. Μουρίγιο – 55΄ Ντομίνγκες, 89΄πεν. Γκιμπς Γουάιτ)

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22′ Εβανίλσον, 36′ Κρουπί, 90’+5 Σεμένιο – 5′ Τελ, 78′ Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30′,65′ Τιάγκο, 73′ Γιάρμολιουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17′ Κιν – 70′ Μανέ)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55′ Χιμένεθ, 81′ Γουίλσον – 72′ Ντέλαπ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41′ πέν. Χάαλαντ – 60′ Μιτόμα)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(13’αυτ. Χέβεν, 66′ Αντονι – 50′,60′ Σέσκο)

Νιούκαστλ-Λιντς 4-3

(36′, 90’+12 Μπαρνς, 54′ Ζοέλιντον, 90’+1 πέν. Γκιμαράες – 32′,79′ Ααρονσον, 45’+5 πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Άρσεναλ-Λίβερπουλ 8/1

