Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0: «Ναυάγιο» για το «τριφύλλι» στη Σεβίλλη και αποκλεισμός στους «16» του Europa League

Το όνειρο της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Europa League διαλύθηκε με την έναρξη του ματς στο «La Cartuja». Η Μπέτις έδειξε γιατί θεωρήθηκε το φαβορί του συγκεκριμένου ζευγαριού, επικράτησε με άνεση (4-0) των “πρασίνων” και πήρε το “εισιτήριο” για τους “18” της διοργάνωσης. Φωνές από το “τριφύλλι” για το 2-0 του Άμραμπατ.

Ο Παναθηναϊκός “γονάτισε” μέσα στην έδρα της Μπέτις, δεχόμενος δυο γκολ σε κάθε ημίχρονο, με την ομάδα τη Ανδαλουσίας να προκρίνεται στους “8” του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ο Σοφιάν Άμραμπατ ήταν εκπληκτικός για το 45λεπτο που αγωνίστηκε, είχε τον απόλυτο έλεγχο του κέντρου -εκεί που οι Σάντσες και Μπακασέτας δεν μπόρεσαν να πιάσουν καλή απόδοση- τη στιγμή που επιθετικά η Μπέτις έδειξε τα τρομερά της στοιχεία. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να φέρει αντίσταση στο επιθετικό σχήμα που παρατάχθηκαν οι γηπεδούχοι από τον Πελεγκρίνι, ενώ ο Ανδρέας Τετέι δεν είχε μεγάλη βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

Το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε πίεση από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με την Μπέτις να έχει την κατοχή της μπάλας και την πρώτη φάση του ματς, με την άστοχη με κεφαλιά του Κόουτσο Ερνάντες. Στο 5′ όμως το “τριφύλλι” πλησίασε στο γκολ και έκανε τον Πελεγκρίνι να… αγριέψει. Ο Πελίστρι βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Πάου Λόπεθ τον νίκησε!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωνές του Πελεγκρίνι έφεραν γρήγορα αποτέλεσμα, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Στο 8 ο Λαφόν έδιωξε την προσπάθεια του Άντονι, αλλά στο ίδιο λεπτό ήρθε το 1-0 της Μπέτις. Ο Κούτσο Ερνάντεθ σούταρε από απόσταση, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λαφόν και στρώθηκε στον Ρουιμπιάλ, ο οποίος -αμαρκάριστος- δεν δυσκολεύτηκε μέσα από την περιοχή να πλασάρει τον Γάλλο πορτιέρε για το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Η Μπέτις είχε ένα πολύ καλό πρώτο τέταρτο στο ματς. Στο 10 ο Ίνγκασον έκανε σωτήριο τάκλιν στο σουτ του Ρουιμπιάλ, ενώ στο 15′ ο Λαφόν είχε διπλή επέμβαση στο μακρινό σουτ του Φορλάνς.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του στη συνέχεια και έγινε πιο ανταγωνιστικός, με τον Τετέι να βοηθάει σε αυτό, με τις προσπάθειες που πήρε, “τραβώντας” έτσι και τους συμπαίκτες του, παρά τις μάχες που έδωσε με Νάταν και Μπάρτρα. Οι γηπεδούχοι ήταν πάντα επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές, ο Άντονι έπιασε ένα φαλτσαριστό σουτ (30′) από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ.

Ο Αμπντέ νόμιζε ότι είναι οφσάιντ και πέταξε ψηλά τη μπάλα χωρίς να έχει δείξει κάτι ο επόπτης! Ο Άμραμπατ έγινε κάτοχος της μπάλας, έπιασε ένα σουτ από τα 30 μέτρα, η μπάλα ακούμπησε ελάχιστα και στον Μπακασέτα, πήρε μια “τρελή” πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Λαφόν που απλά κοιτούσε! Η φάση πέρασε από έλεγχο VAR -και για πιθανό επιθετικό φάουλ στον Καλάμπρια, στην αρχή της φάσης- και το γκολ πήρε την έγκριση τη τεχνολογίας, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν αμέσως μετά στα αποδυτήρια.

45’+1′ Μακρινό σουτ του Άμραμπατ με τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Η φάση έχει ξεκινήσει από πεντακάθαρο φάουλ στον Καλάμπρια που δεν καταλογίζει ο διαιτητής #Panathinaikos #PAOFC #BETPAO #UEL — Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 19, 2026

Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν πλέον εκτός έδρας γκολ, για να στείλει το ματς στην παράταση. Η ομάδα του Μπενίτεθ μπήκε με αυτό το σκεπτικό στην επανάληψη, κερδίζοντα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και πλησιάζοντας την αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Πολύ γρήγορα, όμως, η Μπέτις πήρε και πάλι τον έλεγχο του αγώνα και στο 53′ έφτασε στο 3-0. Ο Φορνάλς πήρε την κεφαλιά, ο Ρουιμπάλ έπαιξε γρήγορα για τον Κούτσο, αυτός βγήκε μόνος του απέναντι από τον Λαφόν και δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των “πρασίνων”.

Τσέριν και Τσιριβέγια πέρασαν στο ματς, για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να παίξει και πάλι με ψυχραιμία και να απειλήσει, κάτι που όμως δεν έγινε. Το “τριφύλλι” όχι μόνο δεν έδειξε βελτίωση, αλλά δέχθηκε και το 4-0. Σε ταχύτατη αντεπίθεση της Μπέτις στο 66′, ο Κούτσο έκανε κάθετη πάσα στον Εζαλζουλί, ο οποίος -από τα αριστερά- γύρισε την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι, με τον Άντονι να τελειώνει τη φάση με αριστερό πλασέ, στέλνοντάς την μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα.

Οι δυο ομάδες προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές στη συνέχεια, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βγάζει από το ματς -μεταξύ άλλων- και τον Κάτρη, λόγω προβλήματος που αντιμετώπισε. Η Μπέτις συνέχισε να ελέγχει το ματς και στο 81′ είδε τον Λαφόν να νικάει τον Άντονι σε τετ-α-τετ. ο πορτιέρε των “πρασίνων” είχε σωτήρια επέμβαση και σε πλασέ του Ελζαλζουλί στο 83′.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Ρικάρντο, Άμραμπατ (62’ Φιντάλγκο), Φορνάλς (73’ Αλτιμίρα), Άντονι, Ρουιμπάλ (62’ Ρόκα), Κόουτσο (73’ Άβιλα), Εζαλζουλί (90’ Ρικέλμε)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Ίνγκασον, Κάτρης, Χάβι, Ρενάτο (55’ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (55’ Τσέριν), Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Πελίστρι (71’ Σφιντέρσκι), Τετέι (71’ Τζούριτσιτς), Ταμπόρδα (85’ Σιώπης)

Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ

Βοηθοί: Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς

Τέταρτος: Ματίας Γέλενμπεκ

VAR: Σέρεν Στορκς και Κρίστιαν Ντίνγκερτ