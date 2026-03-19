Αθλητικά

Μπέτις – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για τη ρεβάνς στους «16» του Europa League

Έτσι θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στο «La Cartuja»
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπέτις, στη ρεβάνς των δυο ομάδων για τους “16” του Europa League, με στόχο να υπερασπιστεί το 1-0 του ΟΑΚΑ και να περάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης

Περίπου μια ώρα πριν από την έναρξη του Μπέτις – Παναθηναϊκός, ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας.

Παίζοντας με σύστημα 3-6-1 (όπως τουλάχιστον φαίνεται στο σάιτ της UEFA) ο Λαφόν βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, ο Κυριακόπουλος παίζει αριστερός μπακ-χαφ, ενώ την ίδια θέση έχει ο Καλάμπρια στη δεξιά πτέρυγα.

Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης αποτελούν την τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ρενάτο και Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου, μπροστά τους θα βρεθούν οι Ταμπόρδα και Πελίστρι, με τον Τετέι να είναι στη κορυφή της επίθεσης.

Παναθηναϊκός: Λαφον, Κάτρης, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Πελίστρι, Ταμπόρδα, Τετέι.

Στον πάγκο οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Αντίνο, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπαρτρά, Νατάν και Ροντρίγκες. Φορνάλες, Άμραμπατ, Εζαλζουλί, Άντονι, Ρουϊμπάλ, Κούτσο Ερνάντες.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Βαγιές, Αντριάν, Αλτιμιρά, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιδάλγο, Β. Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεοσά, Ρόκα, Φίρπο, Ορτίθ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
96
82
78
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo