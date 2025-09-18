Αθλητικά

Μπιόρν Μποργκ για τον καρκίνο: «Θα παλεύω κάθε μέρα σαν να είναι τελικός στο Wimbledon»

«Μάχη» ζωής καλείται πλέον να δώσει ο θρυλικός τενίστας
Ο Μπιόρν Μποργκ
Ο Μπιόρν Μποργκ / AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Ο Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη και σε νέα του συνέντευξη δήλωσε έτοιμος να “παλέψει” για τη ζωή του, σαν να παίζει στον τελικό του Wimbledon.

Έχοντας κατακτήσει πέντε φορές στην τεράστια καριέρα του το Wimbledon, ο Μπιόρν Μποργκ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα να “μάχεται” στο κορτ, αλλά αυτή τη φορά θα πρέπει να δώσει έναν αγώνα ζωής με τον καρκίνο.

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά στο BBC τα εξής: «Ο γιατρός μου είπε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, πως υπάρχουν “κοιμισμένα” καρκινικά κύτταρα και ότι θα χρειαστεί μάχη στο μέλλον. Τώρα ζω μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο.

Τώρα έχω έναν νέο αντίπαλο, τον καρκίνο. Δεν μπορώ να τον ελέγξω, αλλά δε θα τα παρατήσω. Θα παλεύω κάθε μέρα σαν να είναι τελικός Wimbledon και αυτοί συνήθως πήγαιναν καλά για μένα».

Ο Μπιοργκ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών στο παγκόσμιο τένις.

