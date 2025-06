Μπλεξίματα για τον Άντι Κάρολ στη Μύκονο: Στο αστυνομικό τμήμα μετά από επεισόδιο με τη σύντροφό του

Ο Άντι Κάρολ μόνο όμορφα δεν πέρασε στη Μύκονο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του, καθώς βρέθηκε στο Αστυνομικό τμήμα του νησιού και ανακρίθηκε μετά από δύο επεισόδια που είχε με τη σύντροφό του.

Ο 36χρονος διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής, Άντι Κάρολ, κλήθηκε να απολογηθεί στους αστυνομικούς της Μυκόνου για τον άγριο καυγά που είχε με τη σύντροφό του, Λου Τίσντεϊλ, πρώτα σε εστιατόριο του νησιού και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα, μάλιστα, με μαρτυρία εργαζόμενου στο εστιατόριο, ο Άντι Κάρολ φαινόταν «πολύ μεθυσμένος και έξαλλος με τη σύντροφό του», ενώ έκανε λόγο για «ανάρμοστη συμπεριφορά» και για μια γυναίκα που φαινόταν «πολύ αναστατωμένη».

Μόλις έφτασε η αστυνομία, ο Κάρολ ηρέμησε, έδωσε εξηγήσεις και αποχώρησε μαζί με τη σύντροφό του χωρίς προβλήματα.

Τα μπλεξίματα του Άντι Κάρολ με την αστυνομία συνεχίστηκαν στη Μύκονο. Λίγες ώρες αργότερα, κλήθηκαν ξανά οι αρχές από το ξενοδοχείο όπου διέμενε το ζευγάρι, όταν υπάλληλοι κατήγγειλαν φθορές στο δωμάτιο.

Αυτή τη φορά, ο πρώην επιθετικός της Μπορντό δεν τη γλίτωσε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει εξηγήσεις.

