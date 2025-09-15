Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μπογκντάνοβιτς σε Εθνική Ελλάδας: Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας

Ο Σέρβος NBAερ χάρηκε με το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket
Ο Μπογκντάνοβιτς κόντρα στην Ελλάδα
Ο Μπογκντάνοβιτς κόντρα στην Ελλάδα / EUROKINISSI

Η ανάρτηση του Μπόγκνταν Μπογντάνοβιτς για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επέστρεψε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να πανηγυρίσει με τον δικό του τρόπο την επιτυχία της γαλανόλευκης.

Ο Σέρβος NBAερ, ο οποίος αποχώρησε νωρίς από τη διοργάνωση λόγω προβλήματος τραυματισμού, έκανε ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας συνεχάρη την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για το ιστορικό μετάλλιο.

“Μερικές φορές λάμπει σαν χρυσό. Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας. Σεβασμός”, έγραψε ο σουτέρ των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo