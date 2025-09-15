Μπογκντάνοβιτς σε Εθνική Ελλάδας: Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας

Η ανάρτηση του Μπόγκνταν Μπογντάνοβιτς για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επέστρεψε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να πανηγυρίσει με τον δικό του τρόπο την επιτυχία της γαλανόλευκης.

Ο Σέρβος NBAερ, ο οποίος αποχώρησε νωρίς από τη διοργάνωση λόγω προβλήματος τραυματισμού, έκανε ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας συνεχάρη την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για το ιστορικό μετάλλιο.

Sometimes it shines like gold

Congrats to our orthodox brothers

Respect https://t.co/U0EeUf9orX — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) September 14, 2025

“Μερικές φορές λάμπει σαν χρυσό. Συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας. Σεβασμός”, έγραψε ο σουτέρ των Λος Άντζελες Κλίπερς.