Μπολόνια – Μίλαν 0-3: Άνετο διπλό και στο -5 από την Ίντερ στη Serie A οι «ροσονέρι»

Η Μίλαν επέστρεψε στις νίκες με το επιβλητικό 3-0 στην έδρα της Μπολόνια και μείωσε τη διαφορά της από την Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας της ιταλικής Serie A.

Ο Λόφτους-Τσικ άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό του αγώνα για τη Μίλαν, με τον Ενκουνκού να “σφραγίζει” τη νίκη για την ομάδα του στη Serie A, με πέναλτι, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το… κερασάκι για τους “ροσονέρι” έβαλε από το 48′ ο Ραμπιό, με την Μπολόνια να μη βγάζει αντίδραση στη συνέχεια της αναμέτρησης.

Η Μίλαν έφθασε έτσι τους 50 βαθμούς και μείωσε στους πέντε βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Ίντερ, για να παραμείνει “ζωντανή” στη “μάχη” για τον τίτλο του ιταλικού πρωταθλήματος.