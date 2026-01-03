Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Κέρδισαν με ανατροπή οι «κανονιέρηδες» με κορυφαίο τον Ντέκλαν Ράις

Η Άρσεναλ κατάφερε να φύγει με σπουδαία νίκη από την έδρα της Μπόρνμουθ, καθώς επικράτησε 3-2 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ στο 10′ για την Μπόρνμουθ, όμως μολις 6′ αργότερα ο Γκάμπριελ έκανε το 1-1 στην αναμέτρηση. Η Άρσεναλ πήρε το προβάδισμα με τον Ντέκλαν Ράις στο 54′, μετά από πάσα του Όντεγκααρντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άγγλος μέσος έβαλε και δεύτερο τέρμα στην αναμέτρηση στο 71′, αυτή τη φορά εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Σάκα. Ο Κρούπι μείωσε στο 77′, χωρίς όμως αυτό να αρκεί για να πάρει κάτι από το παιχνίδι η Μπόρνμουθ.

Η Άρσεναλ παρέμεινε πρώτη με 48 βαθμούς και η Μπόρνουθ είναι 15η με 23 βαθμούς.