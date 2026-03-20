Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Στραβοπάτημα για τους «κόκκινους διαβόλους» στην Premier League

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε ισόπαλη 2-2 στο παιχνίδι με την Μπόρνμουθ εκτός έδρας σε μία αναμέτρηση με δύο πρόσωπα για την31η αγωνιστική της Premier League, αφού έγινε ροντέο στο δεύτερο ημίχρονο με τέσσερα γκολ.

Ο Φερνάντες στο 61′ έβαλε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπροστά στο σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, όμως η Μπόρνμουθ απάντησε άμεσα με συρτό σουτ του Τράφερτ στο 67′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» τέσσερα λεπτά αργότερα πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ μετά από το αυτογκόλ του Χιλ, όμως ο Μαγκουάιρ έκανε πέναλτι στον Εβανίλσον στο 78′ και αποβλήθηκε, με τον Κρούπι να ευστοχεί και να διαμορφώνει το τελικό 2-2.

Η Γιουνάιτεντ είναι και θα παραμείνει στην τρίτη θέση με 55 βαθμούς με τη Βίλα που την καταδιώκει να έχει 51 βαθμούς με παιχνίδι λιγότερο. Η Μπόρνμουθ είναι 10η με 42 βαθμούς.