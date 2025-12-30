Μπουργκ – Πανιώνιος 81-79: Ήττα στις λεπτομέρειες για τους Νεοσμυρνιώτες στο Eurocup

Ο Πανιώνιος “πάλεψε” για μία μεγάλη έκπληξη στην έδρα της Μπουργκ, αλλά ένα άστοχο σουτ νίκης του Τσαλμπούρη, οδήγησε σε νέα ήττα με 81-79 στο δεύτερο όμιλο του Eurocup.

Παρότι αγωνίστηκε με υπηρεσιακό προπονητή, ο Πανιώνιος έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη σεζόν και είχε την ευκαιρία να ρίξει… βόμβα στο Eurocup, κόντρα στην πρωτοπόρο του δευτέρου ομίλου.

Παρότι έκανε ντέρμπι όμως το ματς μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν κατάφερε να πετύχει τρίποντο νίκης με τον Τσαλμπούρη και γνώρισε την 11η σερί νίκη του στη σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 36-36, 64-59, 81-79

Τα στατιστικά των παικτών

Μπουργκ (Φρεντερίκ Φοτού): ΜακΓκι 11 (3), Μουλαρέ 9, Κανέ, Λαμπανσά 5 (1), Εκανγκά, Γκατς 22 (3), Αγκί 7 (1), Εμπαγιά, Γκουεντεγκμπέ, Λιντό 8, Κόκιλα 7, Μοκοκά 12 21).

Πανιώνιος (Νίκος Καραγιάννης): Γουάτσον 12, Λέμον 12, Σταρκς 3 (1), Τσαλμπούρης 11 (3), Οικονομόπουλος, Λιούις 14 (2), Γόντικας 7, Κρούζερ 16 (1), Πατρίκης, Νικολαΐδης 2, Γκίκας 2.