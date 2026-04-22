Μπούτσκος μετά το ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Να φέρουμε το FIBA Europe Cup στη Θεσσαλονίκη

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μπιλμπάο με 79-73 στη Θεσσαλονίκη και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Εurope Cup.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του για τη νίκη, ενώ αναφέρθηκε πολλές φορές στη δεύτερη μάχη με την Μπιλμπάο και στην επιθυμία της ομάδας του να φέρει το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη.

Όσα δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος

“Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Κατάφεραν να κρατήσουν μία ποιοτική ομάδα σαν την Μπιλμπάο στους 73 πόντους. Είδαμε πως και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι. Αναμενόμενο για έναν τελικό. Το μομέντουμ άλλαξε πάρα πολλές φορές γιατί και οι δύο ομάδες έχουν πολύ μεγάλη ποιότητα.

Από εκεί και πέρα έχουμε σεβασμό για την ομάδα του Μπιλμπάο. Αυτό ήταν απλώς το πρώτο ημίχρονο. Ξέρουμε πως η σειρά κρίνεται σε δύο παιχνίδια. Οφείλουμε να διαβάσουμε σωστά το παιχνίδι. Να διορθώσουμε λεπτομέρειες στην άμυνα και την επίθεσή μας. Να πάμε συγκεντρωμένοι, όπως πήγαμε στη Μούρθια. Να παίξουμε ένα ποιοτικό παιχνίδι και να φέρουμε το κύπελλο στη Θεσσαλονίκη.

Φανταστική η υποστήριξη που είχαμε από τον κόσμο μας. Πραγματικά ήταν απίστευτη η ατμόσφαιρα. Ήταν ο έκτος παίκτης. Σε κρίσιμα σημεία μας έδωσε ώθηση για να αντιστρέψουμε το μομέντουμ.

Έχουμε μία νίκη με 6 πόντους. Έχουμε την υποχρέωση να διαβάσουμε το παιχνίδι και να πάμε έτοιμοι για μία μεγάλη μάχη στο Μπιλμπάο”.

Για το ακριβώς ίδιο σκορ που είχε ο ΠΑΟΚ με την Μούρθια και αν μπορεί η συνταγή να είναι επίσης ίδια: “Το σκορ μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα παιχνίδια. Το Μπιλμπάο έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και παίκτες που γνωρίζουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Μπορούν να φτάσουν πολύ βαθιά τις συνεργασίες τους. Επίσης έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος στη ρακέτα.

Εμείς πρέπει να δουλέψουμε πολύ μεθοδικά το πώς θα παράξουμε το πλεονέκτημα για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του δεύτερου τελικού“.

Για το αν είναι “κρίμα” που η διαφορά ήταν μόλις έξι πόντοι σε τόσο καλή εμφάνιση: “Όχι, όχι. Το θέσατε εύστοχα, όμως η αναμέτρηση ήταν μία σκυλομαχία. Το μομέντουμ άλλαξε πολλές φορές. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει με μεγαλύτερη ή και με μικρότερη διαφορά.

Εμείς έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι κάθε φορά στην επόμενη φάση του παιχνιδιού. Σίγουρα πολλές λεπτομέρειες μπορούν να κρίνουν τη σειρά. Είδατε κάποια ριμπάουντ στο τέλος είχαν σημασία. Ποια ομάδα θα κάνει λιγότερα λάθη. Ποια ομάδα θα είναι πιο εύστοχη στο μακρινό σουτ. Είναι λεπτομέρειες που θα καθορίσουν τη σειρά.

Εμείς πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι να κάνουμε τα μικρά πράγματα. Να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά με ενθουσιασμό. Κρίνεται ένα τρόπαιο. Θέλουμε πάρα πολύ να το φέρουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά ξέρουμε πως θα πρέπει να πολεμήσουμε και να υποφέρουμε. Είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος με εξαιρετική προπονητική κατεύθυνση.

Η αλήθεια πλέον είναι μέσα στις γραμμές. Μείναν 40 λεπτά για να κριθεί το τρόπαιο“.

Για το πώς μπορεί να περιοριστεί ο Χλίνασον: “Είναι ένας παίκτης που δεσπόζει με το μέγεθός του μέσα στη ρακέτα. Ξέρει πολύ καλά τα βασικά του μπάσκετ. Είναι ένας πολύ σπουδαίος αντίπαλος. Μεγάλος πονοκέφαλος για κάθε ομάδα.

Όπως σε πληγώνει στη μία άκρη οφείλεις να τον πληγώσεις κι εσύ στην άλλη άκρη του παρκέ. Να του επιτεθείς στο pick and roll. Το πως θα τον ελέγξουμε στα ριμπάουντ δεν εξαρτάται μόνο από τον αμυντικό του, αλλά είναι μία συλλογική δουλειά.

Έχουμε εστιάσει αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Το ριμπάουντ είναι ομαδική δουλειά. Έτσι όπως εξελίσσεται η σειρά είναι σημαντικό στατιστικό στοιχεία για το ποιος θα πάρει το κύπελλο”.

Για το πόσο ρόλο θα παίξει το ψυχολογικό κομμάτι: “Πραγματικά αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα της ομάδας μας αυτή η ερώτηση. Εδώ και αρκετό καιρό παίζουμε συνεχώς must-win παιχνίδια. Είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη έχουμε το πρέπει και έτσι έχει σφυρηλατηθεί το μέταλλο της ομάδας. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία έχουν χτιστεί σχέσεις εμπιστοσύνης.

Έχουμε δώσει στους παίκτες την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους, να κάνουν λάθη, αλλά πολύ γρήγορα να επανέρχονται. Έχουμε ένα πολύ ενωμένο γκρουπ που ξέρει να πολεμάει σε συνθήκες πίεσης. Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη πίστη και ελπίδα να παίξουμε ένα σκληρό παιχνίδι στο Μπιλμπάο. Ξέρουμε σε τι πρέπει να ανταποκριθούμε αλλά πιστεύουμε πολύ σε αυτήν την κουλτούρα που έχουμε χτίσει και θα πάμε εκεί να φέρουμε το κύπελλο στη Θεσσαλονίκη“.

Για τον “τελικό” της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα που μεσολαβεί: “Δεν μπορείς να ζεις ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρελθόν ούτε στο μέλλον. Είναι μία ικανότητα στην οποία πρέπει και να επικεντρωθείς. Δεν πρέπει να αφήσεις το μυαλό σου να ξεγελαστεί. Όσο δύσκολο και να είναι. Όσο δελεαστικό ή μεθυστικό μπορεί να φαίνεται να παίξεις έναν τελικό.

Εμείς πρέπει να ζήσουμε στο τώρα. Ένα παιχνίδι τη φορά. Αυτή είναι η νοοτροπία μας“.