Βεζένκοφ και Νετζήπογλου πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Νόβι Μπέογκραντ στο πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός “λύγισε” με 16-15 τη Νόβι Μπέογκραντ σε ένα μεγάλο ματς στο Champions League του πόλο ανδρών και στην κερκίδα βρέθηκαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Όμηρος Νετζήπογλου, που πανηγύρισαν τη νίκη της ομάδας τους.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι γνωστός φίλος του πόλο και δεν έχασε την ευκαιρία να στηρίξει τον αγαπημένο του Ολυμπιακό στη σπουδαία “μάχη” με τη Νόβι Μπέογκραντ στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βούλγαρος φόργουορντ μαζί με τον συμπαίκτη του στην ομάδα μπάσκετ των Πειραιωτών, Όμηρο Νετζήπογλου, είχαν έτσι την ευκαιρία να πανηγυρίσουν από κοντά το νέο ευρωπαϊκό θρίαμβο του Ολυμπιακού στο πόλο ανδρών. Μαζί τους ήταν και η Ελεάννα Χριστινάκη, αθλήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών των “ερυθρόλευκων”.

Με τη νίκη αυτή, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στη 2η θέση του ομίλου του.