Βαθμολογία πλέι άουτ στη Super League: Βγήκε από τη «ζώνη» του υποβιβασμού ο Αστέρας Τρίπολης – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 4ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League, αφού με τη νίκη του με 2-1 επί του Παναιτωλικού, βγήκε μετά από καιρό από τη “ζώνη” του υποβιβασμού.

Μπορεί να χρειάστηκε μία επέμβαση του Παπαδόπουλου σε πέναλτι στο φινάλε του αγώνα με τον Παναιτωλικό, αλλά έστω κι έτσι, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να ξεπεράσει την ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό στη βαθμολογία των πλέι άου της Super League.

Κι αυτό γιατί η ΑΕΛ Novibet έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ ο Ατρόμητος “προσγείωσε” τον Πανσερραϊκό, υποχρεώνοντας τον στην πρώτη του ήττα μετά από 6 παιχνίδια πρωταθλήματος.

Οι Αρκάδες “ξεκόλλησαν” έτσι από την τελευταία δυάδα της βαθμολογίας και έχουν ξανά στα χέρια τους την υπόθεση παραμονή στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα αποτελέσματα στη 4η αγωνιστική

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-4

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 2-1

Η βαθμολογία στα πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 37

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 30

12. Αστέρας Τρίπολης 25

13. ΑΕΛ Novibet 24

14. Πανσερραϊκός 24

Η επόμενη αγωνιστική

16:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

18:00 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

20:00 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός