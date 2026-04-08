Μπράγκα – Μπέτις 1-1: Ανοιχτοί λογαριασμοί για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League

Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν στο σκορ, αλλά οι Ισπανοί ισοφάρισαν με πέναλτι του Κούτσο Ερνάντεζ
Οι παίκτες της Μπέτις πανηγυρίζουν στην έδρα της Μπράγκα
Μπράγκα και Μπέτις αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην Πορτογαλία, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Europa League.

Η Μπράγμα προηγήθηκε με τον Γκρίλιτς στο ξεκίνημα, αλλά με πέναλτι στο 61΄ ο Κούτσο Ερνάντες έφερε σε θέση ισχύος την Μπέτις, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στο «Λα Καρτούχα».

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League:

Μ.Τετάρτη 8/4

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1

(5΄ Γκρίλιτς – 61΄ Ερνάντες)

Μ.Πέμπτη 9/4

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 22:00

Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 22:00

Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4.

