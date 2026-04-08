Μπράγκα – Μπέτις 1-1: Ανοιχτοί λογαριασμοί για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League

Μπράγκα και Μπέτις αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στην Πορτογαλία, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προημιτελικά του Europa League.

Η Μπράγμα προηγήθηκε με τον Γκρίλιτς στο ξεκίνημα, αλλά με πέναλτι στο 61΄ ο Κούτσο Ερνάντες έφερε σε θέση ισχύος την Μπέτις, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στο «Λα Καρτούχα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League:

Μ.Τετάρτη 8/4

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(5΄ Γκρίλιτς – 61΄ Ερνάντες)

Μ.Πέμπτη 9/4

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 22:00

Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 22:00

Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4.