«Μπράβο αγάπη μου, πάμε» είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην Μαρία Σάκκαρη μετά από break

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν χάνει ματς της Μαρίας Σάκκαρη την τελευταία περίοδο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open και ο αρραβωνιαστικός της βρέθηκε και σε αυτό το ματς, στο box της.

Μάλιστα, στο 4ο game του πρώτου σετ, όταν η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να κάνει break στο σερβίς της Τσέχας τενίστριας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάλης φρόντισε να εμψυχώσει την αγαπημένη του.

“Μπράβο αγάπη μου, πάμε” της είπε, τη στιγμή που η Σάκκαρη πλησίασε στο box της, για να σκουπίσει τον ιδρώτα της.