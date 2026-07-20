Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό του Europa League εάν περάσει την Ντινάμο Κιέβου

Ο «δικέφαλος» θα μπει και στην κληρωτίδα για τον 3ο προκριματικό του Conference League, σε περίπτωση αποκλεισμού του από το Europa League
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Σουηδία ή Βέλγιο; Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα στη σεζόν και την ίδια στιγμή έμαθε και το… άμεσο μονοπάτι του, προς τη League Phase του Europa League. Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν στην κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν -εάν προκριθούν από την προηγούμενη φάση- το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ.

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου στην Πολωνία, ενώ η ρεβάνς στις 30.07.2026 στην Τούμπα.

Εάν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και προκριθεί, θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα, στις 13.08.2026.

Σε περίπτωση αποκλεισμού του από την Ντινάμο Κιέβου, ο “δικέφαλος” θα μάθει στη συνέχεια τον πιθανό του αντίπαλο στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Τα ζευγάρια στον 3ο προκριματικό του Europa League

Λάρνε ή Ερυθρός Αστέρας VS Ιμπέρια ή Σλόβαν Μπρατισλάβας

Μιάλμπι ή Λίνκολν Ρεντ Ιμπς VS Ομόνοια ή Καϊράτ Αλμάτι

Σαμπάχ – Κουπς Κουόπιο VS Λέφσκι Σόφιας ή Κραϊόβα

Αραράτ ή Σάμροκ Ρόβερς VS Εγκνάτια ή Τσέλιε

Άαρους ή Λεχ Πόζναν VS Κλάτσβικ – Κάουνο Ζάλγκιρις

Τουν ή Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Βίκινγκουρ ή Χάποελ Μπερ Σεβά

Τρόμσο ή Χράντετς Κράλοβε VS Μπεσίκτας ή Μίντιλαντ

Γιαγκελόνια VS Ρέιντζερς

Ντιναμό Κιέβου ή ΠΑΟΚ VS Χάμαρμπι – Άντερλεχτ

Χάιντουκ ή Πάφος VS Ζάλτσμπουργκ

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