Μπραχίμ Ντίαζ: Ο μοιραίος του Μαρόκου στον τελικό του Copa Africa πανηγύρισε τη δικαστική νίκη της εθνικής του, που της δίνει τον τίτλο

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής (CAF) πήρε ιστορική απόφαση και ανακοίνωσε πως η Σενεγάλη χάνει στα χαρτιά τον τίτλο του Copa Africa 2025, με το Μαρόκο να παίρνει το τρόπαιο -ακριβώς δύο μήνες μετά τον επεισοδιακό τελικό- και τον Μπραχίμ Ντίαζ να έχει έναν σημαντικό λόγο να χαμογελάει!

Η Σενεγάλη τιμωρήθηκε για την απόφαση της ομάδας να αποχωρήσει από το γήπεδο, μετά τον καταλογισμό εις βάρος της πέναλτι, το οποίο αμφισβήτησε έντονα, για να επανέλθει εντέλει μετά από λίγη ώρα και να συνεχίσει το παιχνίδι, φτάνοντας στη νίκη με 1-0.

Για τον Μπραχίμ Ντίαζ της Ρεάλ Μαδρίτης, η απόφαση αυτή είχε ακόμη βαθύτερο συναισθηματικό βάρος. Ο διεθνής επιθετικός ήταν ο μοιραίος πρωταγωνιστής του τελικού, καθώς το χαμένο πέναλτι του στο 90+ ήταν μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της αναμέτρησης.

Η χθεσινή (17.03.2026) ήταν μία προσωπική του “λύτρωση” για τον νεαρό μεσοεπιθετικό, ο οποίος -τη στιγμή που έγινε γνωστή η απόφαση- βρισκόταν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης (είχε γίνει αλλαγή), στο ματ με την Μάντσεστερ Σίτι για τους “16” του Champions League.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα, οι οπαδού της Ρεάλ Μαδρίτης που βρέθηκαν στις εξέδρες του “Etihad”, ενημέρωσαν τον Ντίαθ για αυτή την απροσδόκητη εξέλιξη, με τον ίδιο να είναι αρχικά σοκαρισμένος.

With the Africa Cup of Nations on the line, and 114 minutes on the clock, Brahim Diaz attempts a Panenka penalty and it is saved



Σε video που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται ο Μπραχίμ Ντίαζ να πανηγυρίζει γι’ αυτή την εξέλιξη, στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Μάντσεστερ Σίτι.

Να αναφέρουμε ότι η Σενεγάλη είναι αποφασισμένη να πάει μέχρι τέλους την υπόθεση, για να της επιστραφεί ο τίτλος το Copa Africa, “κυνηγώντας” την στο CAS.