Η Σενεγάλη προσφεύγει στο CAS μετά την απόφαση να χάσει το Copa Africa δύο μήνες μετά την κατάκτησή του

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην Αφρική με την απόφαση να αλλάξει χέρια το Copa Africa
Οι παίκτες της Σενεγάλης
Οι παίκτες της Σενεγάλης σηκώνουν το τρόπαιο του Copa Africa/ REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

Η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αφρικής αποφάσισε να πάρει από τη Σενεγάλη το Copa Africa και να το δώσει στα χέρια του Μαρόκο και οι μέχρι πρότινος νικητές θα προσφύγουν στο CAS για να ανατρέψουν την απόφαση.

Η Σενεγάλη είναι αποφασισμένη να πάει μέχρι τέλους την υπόθεση και να επιστραφεί στα χέρια της το Copa Africa, μετά την περίεργη απόφαση να το χάσει στα χαρτιά δύο μήνες μετά την κατάκτησή του.

Το σίριαλ σίγουρα θα έχει πολλά επεισόδια και το CAS καλείται πλέον να πάρει την οριστική απόφαση με τη Σενεγάλη δεδομένα να νιώθει αγανάκτηση για την «αρπαγή» του τίτλου.

Το story του Ισμαίλα Σαρ
Το story του Ισμαίλα Σαρ

Οι παίκτες της Σενεγάλης αντέδρασαν με γέλια στα social media θέλοντας να διαμαρτυρηθούν ειρωνικά στην απόφαση της Ομοσπονδίας.

