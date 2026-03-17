Η Σενεγάλη προσφεύγει στο CAS μετά την απόφαση να χάσει το Copa Africa δύο μήνες μετά την κατάκτησή του

Η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αφρικής αποφάσισε να πάρει από τη Σενεγάλη το Copa Africa και να το δώσει στα χέρια του Μαρόκο και οι μέχρι πρότινος νικητές θα προσφύγουν στο CAS για να ανατρέψουν την απόφαση.

Η Σενεγάλη είναι αποφασισμένη να πάει μέχρι τέλους την υπόθεση και να επιστραφεί στα χέρια της το Copa Africa, μετά την περίεργη απόφαση να το χάσει στα χαρτιά δύο μήνες μετά την κατάκτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σίριαλ σίγουρα θα έχει πολλά επεισόδια και το CAS καλείται πλέον να πάρει την οριστική απόφαση με τη Σενεγάλη δεδομένα να νιώθει αγανάκτηση για την «αρπαγή» του τίτλου.

Οι παίκτες της Σενεγάλης αντέδρασαν με γέλια στα social media θέλοντας να διαμαρτυρηθούν ειρωνικά στην απόφαση της Ομοσπονδίας.