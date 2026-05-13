Αθλητικά

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: O Κένεθ Φαρίντ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ

Στο γόνατο φάνηκε να χτύπησε ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού
Ο Φαρίντ
Ο Φαρίντ πριν το Βαλένθια - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια για το 5ο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τον Κένεθ Φαρίντ να τραυματίζεται στο ξεκίνημα του αγώνα και να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Ο Κένεθ Φαρίντ ξεκίνησε βασικός στο ματς, σε μία προσπάθεια του Εργκίν Αταμάν να “σκληρύνει” την άμυνά του, αλλά τα πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού, άλλαξαν πολύ γρήγορα αναγκαστικά.

Ο Αμερικανός γκαρντ χτύπησε στο γόνατο, σε μία σύγκρουση κοντά στο τρίποντο και έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ. Χρειάστηκε έτσι τη βοήθεια του ιατρικού τιμ για να αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

Πριν το ημίχρονο πάντως, ο Φαρίντ επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
150
121
92
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo