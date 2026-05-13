Βαλένθια – Παναθηναϊκός: O Κένεθ Φαρίντ τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια για το 5ο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τον Κένεθ Φαρίντ να τραυματίζεται στο ξεκίνημα του αγώνα και να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Ο Κένεθ Φαρίντ ξεκίνησε βασικός στο ματς, σε μία προσπάθεια του Εργκίν Αταμάν να “σκληρύνει” την άμυνά του, αλλά τα πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού, άλλαξαν πολύ γρήγορα αναγκαστικά.

Ο Αμερικανός γκαρντ χτύπησε στο γόνατο, σε μία σύγκρουση κοντά στο τρίποντο και έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ. Χρειάστηκε έτσι τη βοήθεια του ιατρικού τιμ για να αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

Kenneth Faried maçın başında sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi! — Euroleague Time (@euroleague_time) May 13, 2026

Πριν το ημίχρονο πάντως, ο Φαρίντ επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας του.