Mundo Deportivo: Ρήξη ανάμεσα σε Euroleague και NBA Europe, θέλει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός η FIBA

Οι εξελίξεις με το NBA Europe είναι ραγδαίες τον τελευταίο καιρό, με τη νέα διοργάνωση της FIBA να έχει απομακρυνθεί πλέον από τη Euroleague, αλλά να θέλει να “κλέψει” το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, σύμφωνα με ένα νέο δημοσίευμα της ισπανικής Mundo Deportivo.

Το NBA Europe έχει προαναγγείλει την έναρξή του τη μεθεπόμενη σεζόν (2027-28) και εμφανίζεται να έχει ξεκινήσει επαφές με ομάδες της Euroleague για να τις προσαρτήσει στη νέα διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τα αρχικά ρεπορτάζ έκαναν λόγο για μία ελληνική και μία τουρκική ομάδα, μεταξύ συλλόγων από τις μεγάλες αγορές (Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία), αλλά το νέο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η FIBA έχει σημειώσει τη δυναμική των ευρωπαϊκών ντέρμπι της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Σερβίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η Mundo Deportivo αναφέρει επίσης, ότι το NBA Europe προσπάθησε να προσεγγίσει αρχικά τη Euroleague για να αποτελέσει εταίρο της, αλλά δεν κατάφερε να βρει μία κοινή γραμμή με την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά πλέον ακολουθεί μία διαφορετική προσέγγιση, εξαιτίας της παντελούς έλλειψης δεκτικότητας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague, Παούλιους Μοτεγιούνας.

Μένει να φανεί αν θα μπορέσει η νέα διοργάνωση να προκαλέσει τη… διάσπαση της ECA, προσελκύοντας κάποιες ομάδες μετόχους της Euroleague, στο επερχόμενο NBA Europe.