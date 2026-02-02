Μύκονος Betsson – Καρδίτσα 76-75: Ο Σκουλίδας με τρίποντο έστειλε τους γηπεδούχους στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Η Μύκονος Betsson κέρδισε 76-75 την Καρδίτσα και εξσφάλισε το προτελευταίο εισιτήριο για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο.

Ο Διονύσης Σκουλίδας με τρίποντο στα 4” πριν τη λήξη χάρισε τη νίκη στην Μύκονο Betsson και έριξε στο καναβάτσο την Καρδίτσα, η οποία είχε την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση, όμως το το σουτ του Κασελάκη στο φινάλε ήταν άστοχο.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Μουρ με 16 πόντους (7/8 δίποντα) και φυσικά ο Σκουλίδας, που πέρα από το τρίποντο της νίκης είχε και 13 πόντους στην αναμέτρηση. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Εστράδα της Καρδίτσας.

Την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 έχουν ήδη εξασφαλίσει η ΑΕΚ, ο Άρης Betsson, ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η Μύκονος Betsson και απομένει ο αγώνας του Προμηθέα με το Μαρούσι (04/02, 19:45) για να ολοκληρωθεί η τελική οκτάδα.

TA ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 16-13, 42-42, 53-59, 76-75

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 6, Μουρ 16, Ρέι 10 (2), Καββαδάς 5, Γερομιχαλός 5 (1), Ερμείδης 3, Σκουλίδας 13 (3), Μπιλλής, Μάντζαρης, Χέσον 11, Μπριγκς 6, Γκαμπλ 1.

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Εστράδα 19 (3), Τζέφερσον 12 (2), Χόρχλερ 8, Δίπλαρος 4, Καμαριανός 2, Κασελάκης 3, Καμπερίδης 4 (1), Ουόσινγκτον 10, Τζέφερσον 11 (3), Μάντσεν 2

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola/Μαρούσι Chery – Άρης Betsson

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson

20.00 Παναθηναϊκός -ΠΑΟΚ

Ημιτελικοί

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου (17.00 και 20.00)

Τελικός

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (20.00)