Μυστακίδης για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία: «Τα παιδιά ταξίδευαν να δουν τον ΠΑΟΚ, όμως δεν έφτασαν ποτέ»

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης σε δήλωσή του μίλησε για το τραγικό δυστύχημα με τους φίλους του ΠΑΟΚ στην Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά νεαροί οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας», τόνισε ο Μυστακίδης στη δήλωσή του.

Η δήλωση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας. Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.

Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές».