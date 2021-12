Ο Γιόγκι Φέρελ πέρασε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, αλλά μετά από ελάχιστα ματς “μετακόμισε” στην Σλοβενία για λογαριασμό της Τσεντεβίτα Ολίμπια.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έπεισε τον Δημήτρη Πρίφτη ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στους “πράσινους” και έτσι οι δύο ομάδες έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασίας τους στο τέλος Νοεμβρίου.

Ο Φέρελ πήρε έτσι μετεγγραφή στην Τσεντεβίτα Ολίμπια και στο ντεμπούτο του στο Eurocup έκανε… παπάδες. Κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια του Μίλος Τεόντοσιτς, είχε 24 πόντους (1/1 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 7/7 βολές) και 11 ασίστ, μαζί με 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 7 κερδισμένα φάουλ και 3 λάθη σε 29 λεπτά αγώνα, φθάνοντας 38 μονάδες στην αξιολόγηση. Οι Ιταλοί πήραν πάντως τη νίκη με 104-101.

Yogi Ferrel dances through Virtus’ defense and gets the and one! @KKCedOL #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/AF8xjida9b