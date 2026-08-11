Αθλητικά

Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Με τη λευκή φανέλα οι Πειραιώτες στη ρεβάνς της Ολλανδίας

Ντεμπούτο για τη νέα εκτός έδρας φανέλα του Ολυμπιακού
Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Με τη λευκή φανέλα οι Πειραιώτες στη ρεβάνς της Ολλανδίας
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Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (11/08/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φορούν τη λευκή φανέλα των Πειραιωτών.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα ρεβάνς του Champions League, ο Ολυμπιακός έκανε γνωστό ότι οι ποδοσφαιριστές του θα εμφανιστούν με τη λευκή φανέλα κόντρα στη Ναϊμέγκεν, μέσα από μία ανάρτηση με τις εμφανίσεις και των δύο ομάδων.

Οι Πειραιώτες έκαναν πρεμιέρα στη σεζόν με τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα τους στο “Καραϊσκάκης”, αλλά στο εκτός έδρας ματς θα φορεθεί και η αντίστοιχη δεύτερη φανέλα της ομάδας, για τη σεζόν 2026-27.

Ο Ολυμπιακός ελπίζει φυσικά να είναι και… γούρικη, ώστε να συνδυαστεί με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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