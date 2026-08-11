ΠΑΟΚ: Συνεχίζουν ατομικό πρόγραμμα οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλι

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League, με τους Κίριλ Ντεσπόντοφ, Τάχα Άλι και Σουαλιό Μεϊτέ να παραμένουν εκτός.

Κανείς από τους τρεις δεν υπολογίζεται για το Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ, αλλά ο Κίριλ Ντεσπόντοφ και ο Τάχα Άλι έχουν αρχίσει να ανεβάζουν ρυθμούς στην προπόνηση και σύντομα θα τεθούν και πάλι στη διάθεση του Αλέσιο Άλι.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο (13.08, 21:30 ώρα Ελλάδος).

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε rondo, ασκήσεις τακτικής και δουλειά στις στατικές φάσεις. Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Άλι και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Το πρωί της Τετάρτης (12.08) η αποστολή θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό τις Βρυξέλλες. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:00 (τοπική ώρα), ο Δικέφαλος θα προπονηθεί στο Lotto Park.

Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα πρώτα 15 λεπτά. Στις 18:30, στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Αλέσιο Λίσι κι ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.