Αθλητικά

Ραζνάτοβιτς για Γιαννακόπουλο και Γιόκιτς: «Στα 30 χρόνια μου στη δουλειά, δεν έχω ξανά συναντήσει μια τέτοια προσφορά»

Την προσπάθεια του Γιαννακόπουλου να πάρει τον Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό σχολίασε ο ατζέντης του
Ο Γιόκιτς
Ο Γιόκιτς σε αγώνα του NBA / Reuters / Isaiah J. Downing-Imagn Images
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Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε και με δηλώσεις του ότι η πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Παναθηναϊκού για τον Νίκολα Γιόκιτς ήταν αληθινή και… ανεπανάληπτη.

Η “βόμβα” που έριξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την προσπάθειά του να αποκτήσει τον Νίκολα Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό συζητείται σε όλο τον κόσμο και ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς ρωτήθηκε σχετικά από το σερβικό Mozzart Sport.

Ο διάσημος Σέρβος μάνατζερ δήλωσε λοιπόν τα εξής: «Όλα όσα δήλωσε ο Δημήτρης στη συνέντευξή του σχετικά με την προσφορά προς τον Νίκολα Γιόκιτς, είναι αληθινά.

Στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά μια τέτοια προσφορά. Δεδομένης της πολύ άμεσης σχέσης που έχω μαζί του, του εξήγησα αμέσως ότι η προσφορά δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί».

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Αθλητικά
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