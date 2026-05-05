Ναν: «Το Game 3 για τον Παναθηναϊκό είναι σαν Game 5, για να τελειώσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης τη Βαλένθια στο “T-Center” (06.05.2026, 21:15, Newsit.gr) και θέλει τη νίκη στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague. για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας (22 και 24 Μαΐου 2026). Ο Κέντρικ Ναν παραχώρησε δηλώσεις στο “Club 1908” τονίζοντας πως αυτοί είναι οι αγώνες που θέλει να παίζει κάθε αθλητής, ενώ πρόσθεσε πως το “τριφύλλι” θα πρέπει να δει το Game 3 σαν να είναι το Game 5.

Ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε στη δυσκολία της σειράς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθιοα, στη σημασία της άμυνας και της προετοιμασίας, αλλά και την ανυπομονησία του για την ατμόσφαιρα στο “Telekom Center Athens”.

Για το αν είναι έτοιμη η ομάδα να τελειώσει τη σειρά: “Ναι είμαστε έτοιμοι. Είχαμε κάποιες ημέρες για ξεκούραση και προετοιμασία και επιστρέφουμε αύριο για το Game 3”.

Για τη δυσκολία του 2-0: “Είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας στα playoffs απέναντι στη δεύτερη ομάδα της κατάταξης. Το πρώτο παιχνίδι κρίθηκε με μια βολή, στον πόντο, το δεύτερο με buzzer beater οπότε και τα δύο παιχνίδια ήταν δύσκολα και το Game 3 θα είναι επίσης δύσκολο”.

Για το πως καταφέρνουν να αντιδρούν όταν “πιέζουν” οι καταστάσεις: “Νομίζω πως όλα βασίζονται στην προετοιμασία μας. Η δουλειά που βάζουμε στην προπόνηση είναι αυτλη που μας δίνει τα αποτελέσματα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν”.

Για το τι περιμένει από το Game 3: “Περιμένω από το Game 3 να μοιάζει περισσότερο με το πρώτο ματς με σκληράδα και επιθετικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θέλουμε να τους επιβραδύνουμε, τους γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον, είναι η τρίτη φορά που τους αντριμετωπίζουμε μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Ξέρουμε τους παίκτες τους, ξέρουμε την επίθεσή τους και ότι θέλουν να παίξουν γρήγορα. Εμείς θέλουμε να τους χαμηλώσουμε το ρυθμό όσο το δυνατόν περισσότερο και η άμυνά μας θα είναι το “κλειδί” για το Game 3″.

Για το πόσο έτοιμος είναι για την ατμόσφαιρα στο Telecom Center Athens: “Είμαι έτοιμος. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε Game 5, αλλά αυτοί είναι αγώνες που θέλει να παίζει κάθε αθλητής. Παιχνίδια που κρίνουν την πρόκριση στο Final Four. Το Game 3 για εμάς είναι σαν Game 5, για να τελειώσουμε τη σειρά και να προχωρήσουμε”.