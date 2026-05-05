Μονακό – Ολυμπιακός live το game 3 για τα πλέι οφ της Euroleague

Ματς που μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας
(KLODIAN LATO
Game 3 των πλέι οφ της Euroleague
Διαιτητές: Ράντοβιτς, Λοτερμόζερ, Ράτσις
40 - 61
2η περίοδος
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό, στο 3ο ματς της σειράς για τα πλέι οφ της Euroleague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει το 2-0 από τις νίκες της στο ΣΕΦ και θέλει το αποψινό αποτέλεσμα για να προκριθεί στο Final 4 που θα γίνει στο «T-Center» της Αθήνας.

21:26 | 05.05.2026
40-61 το σκορ του ημιχρόνου
21:26 | 05.05.2026

8 δευτερα για το ημίχρονο

21:25 | 05.05.2026
40-61 με τον Τζέιμς η Μονακό
21:25 | 05.05.2026
38-61 με τον ΜακΚίσικ
21:24 | 05.05.2026
38-58 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:24 | 05.05.2026

1:58 για το ημίχρονο

21:23 | 05.05.2026

Δευτερο φάουο ο Γουόκαπ στο ματς - 4ο ομαδικό ο Ολυμπιακός στην περίοδο

21:22 | 05.05.2026
38-54 με τον Τζόουνς και θα έχει και μια βολή
21:21 | 05.05.2026

2:20 για το ημίχρονο

21:20 | 05.05.2026
38-51 με τον Οκόμπο και τάιμ άουτ
21:20 | 05.05.2026
35-52 με τον Στράζελ
21:20 | 05.05.2026
32-52 το σκορ
21:18 | 05.05.2026
31-52 με τον ΜακΚίσικ
21:18 | 05.05.2026
31-49 με 1/2 βολές από τη Μονακό
21:18 | 05.05.2026

4:05 για το ημίχρονο

21:17 | 05.05.2026

Φάουλ και βολές για τον Χέις

21:15 | 05.05.2026
30-49 με τον Φουρνιέ και τάιμ άουτ
21:15 | 05.05.2026
30-46 με το τρίποντο του Μπλόσομγκεϊμ
21:14 | 05.05.2026
27-46 με κάρφωμα του ΜακΚίσικ
21:14 | 05.05.2026
27-44 με τον Πίτερς
21:14 | 05.05.2026

Φάουλ και βολές γισ τον Πίτερς

21:13 | 05.05.2026

9/15 έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός από το τρίποντο

21:13 | 05.05.2026
27-42 με τη βολή του παίκτη της Μονακό
21:12 | 05.05.2026
26-42 με τον Στράζελ και θα έχει και μια βολή
21:12 | 05.05.2026
24-42 με τον Πίτερς
21:12 | 05.05.2026
24-39 με καλάθι του Μπλόσομγκεϊμ - Δεν 'μέτρησε" η τάπα του Χολ
21:11 | 05.05.2026
22-39 με τη βολή του Πίτερς
21:10 | 05.05.2026

Βολές για τον Φουρνιέ

21:10 | 05.05.2026
22-38 με κάρφωμα του Χέις
21:10 | 05.05.2026
20-38 με τον Φουρνιέ
21:09 | 05.05.2026
20-35 με 1/2 βολές από τον Χέις
21:09 | 05.05.2026

Βολές για τον Χέις

21:08 | 05.05.2026

7:44 για το ημίχρονο - Μόλις ένα καλάθι η Μονακό στην 2η περίοδο

21:08 | 05.05.2026
19-35 με τον Χολ και θα έχει και μια βολή
21:07 | 05.05.2026
19-33 με τις βολές του Φουρνιέ
21:07 | 05.05.2026

Βολές για τον Φουρνιέ

21:05 | 05.05.2026
19-31 ο Ολυμπιακός με τον Τζόσεφ
21:05 | 05.05.2026
19-29 με τον Νέντοβιτς
21:04 | 05.05.2026
17-29 με τον Φουρνιέ
21:03 | 05.05.2026

2η περίοδος στο ματς

21:02 | 05.05.2026

21:02 | 05.05.2026
Τέλος πρώτης περιόδου (17-26 το σκορ)
21:01 | 05.05.2026
17-26 με τον Παπανικολάου
21:00 | 05.05.2026
17-23 με τέταρτο τρίποντο του Γουόκαπ
20:58 | 05.05.2026
17-20 με τον Οκόμπο
20:58 | 05.05.2026

Τάιμ άουτ

20:58 | 05.05.2026
15-20 με τον Ντόρσεϊ
20:57 | 05.05.2026
15-18 με το τρίτο τρίποντο του Γουόκαπ
20:57 | 05.05.2026

2:30 για το τέλος της περιόδου

20:57 | 05.05.2026
15-15 με τον Ντόρσεϊ
20:57 | 05.05.2026
15-13 με τον Βεζένκοφ, μετά από επιθετικό ριμπάουντ
20:55 | 05.05.2026
15-11 με τον Μπλόσομγκεϊμ η Μονακό
20:54 | 05.05.2026

Μόλις δεύτερο φάουτλ του Ολυμπιακού στην περίοδο

20:53 | 05.05.2026

Τηλεοπτικό τάιμ άουτ

20:53 | 05.05.2026
13-11 με τον Γουόκαπ, 2ο του τρίποντο στο ματς
20:52 | 05.05.2026
13-8 με τον Μπλόσομγκεϊμ
20:52 | 05.05.2026
10-8 με τον Βεζένκοφ
20:52 | 05.05.2026

5:30 για το τέλος της περιόδου

20:51 | 05.05.2026

Άστοχος ο Βεζένκοφ σε ντράιβ

20:51 | 05.05.2026

Διαδοχικά άστοχα τρίποντα από Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ

20:50 | 05.05.2026

Τάπα στον Βεζένκοφ

20:49 | 05.05.2026
10-6 με τον Παπανικολάου
20:49 | 05.05.2026
10-3 με 2ο τρίποντο του Τζέιμς
20:48 | 05.05.2026
7-3 με τον Γουόκαπ
20:48 | 05.05.2026
7-0 με τον Στράζελ
20:47 | 05.05.2026

8:32 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:47 | 05.05.2026
5-0 με τον Μάικ Τζέιμς
20:46 | 05.05.2026
2-0 η Μονακό με τον Χέις
20:44 | 05.05.2026
"Τζάμπολ" στην αναμέτρηση
20:44 | 05.05.2026

Τζέιμς, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις για τη Μονακό

20:44 | 05.05.2026

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό

20:42 | 05.05.2026
20:42 | 05.05.2026

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βρίσκονται στα court seats μαζί με τον αντιπρόεδρο της ομάδας Γιώργο Σκινδήλια

20:39 | 05.05.2026
20:36 | 05.05.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

20:35 | 05.05.2026

Ο Ολυμπιακός κυνηγάει το πέμπτο διαδοχικό Final 4 της Euroleague, σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που είναι στην ελίτ της διοργάνωσης

20:35 | 05.05.2026

Περίπου 60-70 φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες, από την πλευρά του πάγκου της ομάδας στο χαμηλό και στο υψηλό διάζωμα

20:35 | 05.05.2026

Νοκ-άουτ έχουν τεθεί οι Άλφα Ντιάλο και Ντάνιελ Τάις, πέραν της ήδη γνωστής απουσίας του Νίκολα Μίροτιτς

20:34 | 05.05.2026

Μάικ Τζέιμς, Ματ Στράζελ, Έλι Οκόμπο, Νεμάνια Νέντοβιτς, Τέρι Τάρπι, Γιουάν Μπεγκαρίν, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Κεβάριους Χέιζ οι 8 διαθέσιμοι παίκτες της Μονακό

20:34 | 05.05.2026

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το Game 3 κόντρα στη Μονακό: Γουόκαπ, Τζόζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Μόρις

20:34 | 05.05.2026

Θυμίζουμε ότι στο αποψινό παιχνίδι δεν θα αγωνιστεί ο Γουόρντ, ο οποίος δεν ταξίδεψε στο Μονακό λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν στη μέση του

20:33 | 05.05.2026

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να συμπεριλάβει στη δωδεκάδα των ερυθρόλευκων για την αποψινή αναμέτρηση τον Μόντε Μόρις, ενώ εκτός έμεινε ο Νιλικίνα, μαζί με τους Φαλ, Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου.

20:33 | 05.05.2026
20:32 | 05.05.2026

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του, έκανε το 2-0 και πλέον θέλει τη νίκη απόψε, που θα τον στείλει στο Final 4 της Αθήνας, που θα γίνει στο “T-Center” του Παναθηναϊκού

20:32 | 05.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το game 3, Μονακό – Ολυμπιακός για τα πλέι οφ της Euroleague

20:32 | 05.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
