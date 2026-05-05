Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησαν οι Γιακουμάκης και Χατσίδης

Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου από την προπόνηση της Τρίτης (05/05/26)
Ο Γιώργος Γιακουμάκης
Ο Γιώργος Γιακουμάκης σε αγώνα του ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το εκτός ματς με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League (10/05/26, 19:30), με τους Γιώργο Γιακουμάκη και Δημήτρη Χατσίδη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Γιακουμάκη να προπονούνται μόνοι τους στη Νέα Μεσημβρία, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανό να τους έχει στη διάθεσή του στα επόμενα ματς των πλέι οφ, αν όχι σε αυτό με τον Ολυμπιακό.

Οι Λόβρεν και Καμαρά έκανα θεραπεία, ενώ ο Ντεσπόντοφ απουσίαζε λόγω της επέμβασης καθαρισμού που έκανε στον δεξιό άκρο πόδα.

Την Τέταρτη (06/05/26) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00, αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο του δικεφάλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
104
93
85
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo