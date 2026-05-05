ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ακολούθησαν οι Γιακουμάκης και Χατσίδης

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το εκτός ματς με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League (10/05/26, 19:30), με τους Γιώργο Γιακουμάκη και Δημήτρη Χατσίδη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Δημήτρη Χατσίδη και Γιώργο Γιακουμάκη να προπονούνται μόνοι τους στη Νέα Μεσημβρία, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανό να τους έχει στη διάθεσή του στα επόμενα ματς των πλέι οφ, αν όχι σε αυτό με τον Ολυμπιακό.

Οι Λόβρεν και Καμαρά έκανα θεραπεία, ενώ ο Ντεσπόντοφ απουσίαζε λόγω της επέμβασης καθαρισμού που έκανε στον δεξιό άκρο πόδα.

Την Τέταρτη (06/05/26) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00, αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο του δικεφάλου.