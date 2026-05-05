Ο Ρομπίνιο κατά του Νεϊμάρ μέσα από τη φυλακή: Ζήτησε να δημοσιοποιηθεί το υλικό με την επίθεση στο γιο του

Ο Ρομπίνιο ζήτησε εξοργισμένος μέσα από τη φυλακή να δημοσιοποιηθεί το υλικό της επίθεσης του Νεϊμάρ στο 18χρονο γιο του στην προπόνηση της Σάντος.

Ο Νεϊμάρ μετά από μία ενέργεια του γιου του Ρομπίνιο στην προπόνηση της Σάντος, που δεν κατέληξε σε γκολ, φαίνεται να του είπε «γι’ αυτό δεν σκοράρεις στο πρωτάθλημα», με τον 18χρονο να του απαντά «τουλάχιστον δεν είμαι πεσμένος κάτω». Αυτή η απάντηση έκανε έξαλλο τον Βραζιλιάνο σταρ, που σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας χαστούκισε το νεαρό, με αποτέλεσμα να έρθουν στα χέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής της Σάντος φαίνεται πως ζήτησε συγγνώμη από τον νεαρό επιθετικό για την αντίδρασή του, όμως φαίνεται πως η οικογένεια Ρομπίνιο δεν θα αφήσει το ζήτημα να περάσει, σχεδόν έναν μήνα πριν την έναρξη του Μουντιάλ, με τον Νεϊμάρ να μην έχει εξασφαλισμένη θέση στην αποστολή της «σελεσάο».

Ο καταδικασμένος για βιασμό Ρομπίνιο θέλει την τιμωρία του Νεϊμάρ και απαιτεί να βγει δημόσια το υλικό με την επίθεση στο γιο του.

Ο Ρομπίνιο Τζούνιορ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ζήτησε να συναντηθεί με τη διοίκηση της ομάδας προκειμένου να τερματίσει το συμβόλαιό του.