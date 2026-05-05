Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Οι Ισραηλινοί με άμυνα «γρανίτη» μείωσαν σε 1-2 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Σόφια και μείωσε σε 1-2 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague με πρωταγωνιστή τον Ελάιζα Μπράιαντ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπόρεσε να είναι το ίδιο καλή επιθετικά, όπως στους πρώτους δύο αγώνες, στο τρίτο ματς της σειράς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να την «κλειδώνει» με τους Καμπάτσο και Χεζόνια να σκοράρουν μόλις από 7 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ελάιζα Μπράιαντ και ο Κρις Τζόουνς κουβάλησαν επιθετικά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Πέτυχαν από 19 πόντους, με τον πρώτο να μαζεύει και 9 ριμπάουντ στη νίκη των Ισραηλινών.

Κορυφαίος για τη «Βασίλισσα» ήταν ο Λάιλς με 14 πόντους, όμως δεν αρκούσε για να φέρει τη νίκη στην ομάδα του, που θα σηματοδοτούσε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Το τέταρτο ματς της σειράς των πλέι οφ θα διεξαχθεί την Πέμπτη (07/05/26) στις 21:00 και πάλι στη Σόφια, με τη Ρεάλ να έχει και δεύτερη ευκαιρία να κλείσει θέση στο Final Four. Σε περίπτωση νίκης της Χάποελ το εισιτήριο για τον ημιτελικό θα κριθεί στη Movistar Arena της Μαδρίτης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69