Αθλητικά

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Οι Ισραηλινοί με άμυνα «γρανίτη» μείωσαν σε 1-2 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έμεινε ζωντανή στα πλέι οφ της Euroleague και οι δύο ομάδες θα παίξουν σίγουρα ακόμα ένα ματς
Ο Μπράιαντ
Ο Μπράιαντ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης/ EPA

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Σόφια και μείωσε σε 1-2 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague με πρωταγωνιστή τον Ελάιζα Μπράιαντ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπόρεσε να είναι το ίδιο καλή επιθετικά, όπως στους πρώτους δύο αγώνες, στο τρίτο ματς της σειράς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να την «κλειδώνει» με τους Καμπάτσο και Χεζόνια να σκοράρουν μόλις από 7 πόντους.

Ο Ελάιζα Μπράιαντ και ο Κρις Τζόουνς κουβάλησαν επιθετικά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Πέτυχαν από 19 πόντους, με τον πρώτο να μαζεύει και 9 ριμπάουντ στη νίκη των Ισραηλινών.

Κορυφαίος για τη «Βασίλισσα» ήταν ο Λάιλς με 14 πόντους, όμως δεν αρκούσε για να φέρει τη νίκη στην ομάδα του, που θα σηματοδοτούσε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Το τέταρτο ματς της σειράς των πλέι οφ θα διεξαχθεί την Πέμπτη (07/05/26) στις 21:00 και πάλι στη Σόφια, με τη Ρεάλ να έχει και δεύτερη ευκαιρία να κλείσει θέση στο Final Four. Σε περίπτωση νίκης της Χάποελ το εισιτήριο για τον ημιτελικό θα κριθεί στη Movistar Arena της Μαδρίτης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
104
93
85
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo