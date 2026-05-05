Οπαδός της Έβερτον συνελήφθη για ρατσιστική επίθεση στον Σεμένιο στο ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο αγώνας της Έβερτον με την Μάντσεστερ Σίτι είχε τρομερό ενδιαφέρον, αλλά και πλούσιο θέαμα, καθώς ολοκληρώθηκε 3-3 με γκολ του Ντοκού στο 96′, όμως αμαυρώθηκε λόγω της ρατσιστικής επίθεσης οπαδού των «ζαχαρωτών» στον Σεμένιο.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε το άσχημο περιστατικό να πέσει κάτω και έβγαλε ανακοίνωση για να το καταγγείλει δημόσια και να απονείμει τα εύσημα στην αστυνομία για τη σύλληψη του οπαδού της Έβερτον, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Παράλληλα, οι «πολίτες» κατήγγειλαν ότι ο Μαρκ Γκεχί δέχτηκε ρατσιστική επίθεση μέσω των social media και έσπευσε να σταθεί στο πλευρό και των δύο αθλητών της.

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι

«Η Μάντσεστερ Σίτι καταδικάζει έντονα την ρατσιστική επίθεση εναντίον του Αντουάν Σεμένιο στον χθεσινό αγώνα. Χαιρετίζουμε την άμεση δράση που ανέλαβαν η Έβερτον και η αστυνομία για τον εντοπισμό του υπεύθυνου.

Είμαστε επίσης απίστευτα απογοητευμένοι που ακούμε ότι ο Μαρκ Γκεχί έγινε θύμα μιας σειράς άσεμνων ρατσιστικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες το βράδυ. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας τόσο στον Αντουάν όσο και στον Μαρκ και δεν θα δεχτούμε ποτέ καμία διάκριση οποιουδήποτε είδους στο παιχνίδι μας

Ένας άνδρας συνελήφθη μετά από αναφορές ότι ρατσιστικές επιθέσεις ακούστηκαν μέσα στο στάδιο Hill Dickinson κατά τη διάρκεια του αγώνα της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Ένας 71χρονος άνδρας από το Νότιγχαμσαϊρ συνελήφθη ως ύποπτος για ρατσιστική προσβολή της δημόσιας τάξης, αφού οπαδοί και κριτές ανέφεραν ότι ένας οπαδός προχώρησε σε ρατσιστικές επιθέσεις.

Έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση με όρους που περιλαμβάνουν την απαγόρευση να πλησιάσει σε απόσταση ενός μιλίου από οποιοδήποτε καθορισμένο αθλητικό στάδιο για διάστημα έως και τεσσάρων ωρών πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως και τεσσάρων ωρών μετά τη λήξη του αγώνα.

Η έρευνα για το περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι σε εξέλιξη και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την ποδοσφαιρική ομάδα της Έβερτον».