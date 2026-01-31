Αθλητικά

Νάπολι – Φιορεντίνα 2-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «παρτενοπέι» στη Serie A

Μείωσε τη διαφορά από την κορυφή ομάδα του Κόντε
Ο Βεργκάρα
Ο Βεργκάρα πανηγυρίζει το γκολ του για τη Νάπολι/ REUTERS/Ciro De Luca

Η Νάπολι κέρδισε 2-1 τη Φιορεντίνα και επέστρεψε στις νίκες στη Serie A, μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από τη Γιουβέντους.

Ο Βεργκάρα άνοιξε το σκορ στο 11′ με τον τερματοφύλακα της Νάπολι Μέρετ να δίνει την ασίστ. Ο Γκουτιέρεζ στο 49′ πήρε την τελική πάσα από τον Βεργκάρα και έδωσε σημαντικό προβάδισμα δύο γκολ στην ομάδα του Κόντε.

Ο Σόλομον μείωσε σε 2-1 για τη Φιορεντίνα, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να βρουν άλλο τέρμα για να φύγουν με βαθμό από τον ιταλικό νότο.

Η Νάπολι είναι στην 3η θέση με 47 βαθμούς, ενώ η Φιορεντίνα είναι στην 18η θέση με 17 βαθμούς και συνεχίζει να κινδυνεύει με υποβιβασμό.

