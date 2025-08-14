Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες στα φετινά φιλικά προετοιμασίας

Ο Ολυμπιακός έδωσε στην Ιταλία ένα φιλικό επιπέδου Champions League και… μέτρησε τις δυνάμεις του κόντρα στη Νάπολι. Οι “παρτενοπέι” νίκησαν την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με 2-1 και την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα στα φετινά φιλικά προετοιμασίας.

Η Νάπολι είχε καλή παρουσία στο πρώτο μέρος και πήγε με το 1-0 στα αποδυτήρια χάρις το εκπληκτικό γκολ του Πολιτάνο στο 16′. Ο Ολυμπιακός είχε στο 41′ τη μεγαλύτερή του ευκαιρία για να βρει δίχτυα, όμως ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς σταμάτησε το σουτ του Ελ Κααμπί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 20′ και κυριάρχησαν τα πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, με συνέπεια ο ρυθμός να πέσει. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο 2-0, με το τέρμα του Λούκα (53′)

ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αρκετά στη συνέχεια, με τις δυο ομάδες να προχωρούν σε αλλαγές. Ο Ολυμπιακός βρήκε νέα μεγάλη φάση στο 84′. Ο Ροντινέι εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, ο Έσε πήρε την κεφαλιά, με τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να διώχνει σε κόρνερ.

Τελικά, στο 90+1′ ο Ολυμπιακός έφτασε σε γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Από ασυνεννοησία στην άμυνα της Νάπολι, ο Ραχμάνι έδιωξε λανθασμένα ενώ έβγαινε ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς για να μαζέψει την μπάλα, αυτή έφτασε στον Τσικίνιο, που με το αριστερό και με λόμπα έξω από την περιοχή μείωσε σε 2-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Μπότης (46’ Πασχαλάκης – Κοστίνια (46’ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Σιπιόνι (66’ Λιατσικούρας), Έσε – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης – Ελ Κααμπί.

Νάπολι (Κόντε, 4-3-3): Μιλίνκοβιτς Σάβιτς – Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Ζεζούς, Ολιβέρα – Ανγκισά, Ντε Μπρόινε, Λομπότκα (77’ Γκίλμουρ) – ΜακΤόμινεϊ (77’ Νέρες), Πολιτάνο (81’ Σπινατσόλα), Λουκάκου (34’ Λούκα)

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

Μπρέντα – Ολυμπιακός 2-3

Ολυμπιακός – Νόριτς 3-0

Άλκμααρ – Ολυμπιακός 0-2

Χέρενφεϊν – Ολυμπιακός 1-1

Άντο ντεν Χαγκ – Ολυμπιακός 2-3

Άλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1

16/08 21:30 Ίντερ – Ολυμπιακός