Νάπολι – Ολυμπιακός: Καρεμπέ και Κοβάσεβιτς πήραν φανέλες από τους παρτενοπέι πριν το φιλικό

Πριν από την έναρξη του φιλικού ανάμεσα σε Νάπολι και Ολυμπιακό, στελέχη των δύο ομάδων αντάλλαξαν φανέλες ως ένδειξη αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Οι Κριστιάν Καρεμπέ και Ντάρκο Κοβάσεβιτς παρέλαβαν μάλιστα εμφανίσεις των «παρτενοπέι» με τα ονόματά τους, σε μια αξιέπαινη κίνηση από τον ιταλικό σύλλογο.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός προσέφερε στους εκπροσώπους της Νάπολι τις επετειακές φανέλες της ομάδας για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο να δείχνει για μια ακόμη φορά την ομορφιά του ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα η όμορφη πρωτοβουλία από τις δυο διοικήσεις πρόσφερε στους φιλάθλους ένα όμορφο στιγμιότυπο που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου.



Ο στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, μίλησε στο Sky Sport πριν από τον φιλικό αγώνα με τη Νάπολι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, μίλησε στο Sky Sport πριν από τον φιλικό αγώνα με τη Νάπολι αναφέροντας:

«Συζητήσαμε την εποχή που ήμασταν παίκτες, όταν το ποδόσφαιρο ήταν σπουδαίο. Ελπίζουμε να μπορέσει να επιστρέψει σε αυτό, ας ελπίσουμε ότι μπορεί να επιστρέψει έτσι. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι προπονητής της Νάπολι, επίσης επειδή αγαπά το παιχνίδι και έχει πάθος γι’ αυτό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το παρελθόν με το παρόν.

Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά εργάζεται σκληρά. Ο Κέβιν ντε Μπρόινε; Μιλάμε για έναν σταρ. Είμαστε εδώ για να προετοιμαστούμε για το Champions League. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε».