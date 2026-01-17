Αθλητικά

Νάπολι – Σασουόλο 1-0: Επιστροφή στις νίκες και πιο κοντά στην κορυφή της Serie A οι Ναπολιτάνοι

Στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ βρέθηκε η Νάπολι
Οι παίκτες της Νάπολι πανηγυρίζουν κόντρα στη Σασουόλο
Οι παίκτες της Νάπολι πανηγυρίζουν κόντρα στη Σασουόλο / REUTERS/Ciro De Luca

Μετά από δύο σερί ισοπαλίες, η Νάπολι κατάφερε να “λυγίσει” με 1-0 τη Σασουόλο και επέστρεψε στις νίκες στη Serie A, μειώνοντας τη διαφορά της από την Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ένα γκολ του Λοβότκα από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης, έκρινε από νωρίς την αναμέτρηση υπέρ της Νάπολι, αφού το σκορ δεν άλλαξε στη συνέχεια, παρά τις χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, με τη Σασουόλο να γνωρίζει τρίτη διαδοχική ήττα στη Serie A.

Οι Ναπολιτάνοι από την πλευρά τους, “έπιασαν” τη Μίλαν στη δεύτερη θέση, έστω και με παιχνίδι περισσότερο, ενώ βρέθηκαν ξανά στο -6 από την Ίντερ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Στη 12η θέση είναι η Σασουόλο.

Αθλητικά
